Za ova 3 znaka počinje novi život: Došao je kraj nesreći i teškim vremenima

Ovog juna za tri znaka Zodijaka dolazi kraj nesreći, uz novi početak i veliki životni preokret. Pročitajte ko su srećnici!

Jun donosi kraj nesreći za tri znaka Zodijaka, i to ne kao stidljivu nagradu posle dugog čekanja. Planete su se konačno namestile, a Venera u trigonu sa Plutonom otvara vrata koja su mesecima bila zaključana, posebno kad je reč o novcu i razgovorima koji nešto menjaju.

Ovaj period nosi posebnu težinu zbog kombinacije aspekata koju astrologija ne pamti često.

Saturn u retrogradnom hodu vas tera da preispitate šta vam je donelo godinu iza, a Pun Mesec u Jarcu stavlja prst na ono što više ne funkcioniše.

Kraj teških vremena ne dolazi kao grom iz vedra neba, već kao tiho razrešenje koje ste već naslutili.

Strelac: Posle godina natezanja, naplata stiže na adresu

Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, ali poslednje dve godine kao da su mu i tu rezervu načele. Ovog juna stvari se okreću, najviše u domenu posla i finansija. U prvoj polovini meseca dolazi ponuda ili poziv koji ste odavno otpisali. Nemojte odmah da odbijete, makar zato što vam Jupiter, vaš vladar, daje retku priliku da pregovarate iz pozicije snage.

Nije slučajno što se baš sada osećate spremno za rizik. Energija nedelje vas gura napred, a ljudi oko vas to već primećuju. Jedan razgovor u utorak popodne može da pokrene lančanu reakciju koja vodi do konkretne finansijske dobiti do kraja meseca. Samo nemojte previše da pričate o planovima pre nego što ih potpišete.

Vaga: Konačno ćete prodisati u ljubavi i odnosima

Vagi je poslednjih meseci komunikacija bila otežana. Ono što ste hteli da kažete izlazilo je naopako, a sagovornici su čuli nešto sasvim treće. Junska konstelacija to menja iz korena. Trigon koji se formira otvara prostor za razgovore koje ste odlagali, posebno one o granicama u bliskim vezama.

Najveći pomak osetićete u prvoj polovini juna. Ako ste u vezi koja je zapela, nemojte čekati partnera da prvi prilomi led, pokušajte vi. Ako ste sami, primetićete da vas neko gleda drugačije, neko koga ste do sada svrstavali samo u prijatelje. Vaga prestaje da bira između tuđih potreba i svojih.

Ribe: Mirna voda posle dugog vrtloga

Ribe su znak koji najduže pamti šta ih je povredilo, i upravo zato im je oslobađanje najteže. Junski tranziti im donose tiho razrešenje stare situacije, najčešće porodične ili emotivne. Ne morate ništa da forsirate. Stvari koje su vas držale budnim noćima počinju da se same slažu.

Sredinom meseca dolazi vest ili razgovor koji vam skida teret sa grudi. Intuicija vam je sada izoštrena kao retko kada, verujte joj. Neko iz prošlosti može da se javi, ali sa namerom da zatvori priču, ne da je nastavi. To je dobro. Dozvolite sebi da prihvatite kraj nesreći bez krivice što vam je laknulo.

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