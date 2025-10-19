Kraj oktobra 2025. donosi dar sudbine – ovi znakovi pronalaze novu veru u radost života!

Kraj oktobra 2025. godine donosi prekretnicu za tri horoskopska znaka – Ovna, Devicu i Ribe.

Posle dugog perioda stagnacije i emotivnog umora, kosmos im otvara vrata ka novim prilikama, unutrašnjem miru i osećaju životne radosti.

Astrološki aspekti ovog meseca donose jasnoću, hrabrost i priliku da se konačno oslobode tereta prošlosti.

Ovan – hrabrost i novi početak

Za Ovna, oktobar 2025. označava kraj perioda nesigurnosti i ulazak u fazu samopouzdanja.

Pun Mesec u njihovom znaku doneo je hrabrost i odlučnost da se suoče sa izazovima.

Merkur u Škorpiji otvara prostor za iskrene razgovore i rešavanje starih konflikata.

Profesionalno, Ovnove očekuju nove prilike kroz timski rad i putovanja, dok emotivno ulaze u period samoprihvatanja i ljubavi prema sebi

Devica – ljubav i društvena povezanost

Device ulaze u period u kojem se stari izazovi pretvaraju u prilike za rast.

Venera u Vagi donosi romantiku i dublje povezivanje sa partnerom, dok slobodne Device mogu očekivati nova poznanstva.

Mlad Mesec u Vagi podstiče ih da se otvore ka novim iskustvima i prijateljstvima.

Oktobar donosi i oslobađanje od starih strahova, pa Device ulaze u fazu u kojoj mogu da grade stabilne i ispunjavajuće odnose

Ribe – intuicija i životna radost

Za Ribe, kraj oktobra je trenutak kada postaju glavne zvezde zodijaka.

Merkur u Škorpiji pomaže im da jasnije komuniciraju i izraze svoje ideje.

Venera u Vagi donosi organizovanost i praktične odluke, dok mlad Mesec otvara prostor za dugoročne planove, prenosi luftika.rs.

Ribe ulaze u period unutrašnje snage i optimizma, spremne da preuzmu kontrolu nad sopstvenom sudbinom.

Ovan, Devica i Ribe su znakovi koji će krajem oktobra 2025. godine doživeti dar sudbine. Za njih ovaj period znači oslobađanje od prošlih ograničenja, jačanje ljubavi i odnosa, kao i otvaranje novih životnih puteva. Kosmos im šalje poruku da je vreme da veruju u sebe i da hrabro zakorače u novu fazu života.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com