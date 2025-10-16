Kraj oktobra donosi neočekivani novac za 2 znaka horoskopa – da li vam sreća kuca na vrata?

Ipak neko će imati sreće.

Prema astrološkim prognozama, dva znaka horoskopa će doživeti iznenadni finansijski boljitak krajem oktobra.

Reč je o Škorpijama i Bikovima, kojima zvezde donose prilike za zaradu koje se jednostavno ne propuštaju. Kosmička energija se koncentriše na polje materijalnog, otvarajući vrata za prilive novca o kojima su do sada mogli samo da sanjaju.

Jesen je vreme promena, ne samo u prirodi, već i u našim životima. Dok lišće menja boje i polako opada, tako se i naša energija menja. Neki osećaju nalet kreativnosti, drugi se povlače u sebe, a treći – treći dobijaju neočekivane poklone od sudbine. Upravo takva sreća se smeši za dva horoskopska znaka ovog oktobra. Astrolozi kažu da su planete u takvom položaju da stvaraju savršenu oluju za finansijski uspeh.

Da li ste i vi među srećnicima?

Škorpija – Moć intuicije donosi bogatstvo

Škorpije, pripremite se! Sunce ulazi u vaš znak, što donosi neverovatan priliv energije i samopouzdanja. Vaša već ionako moćna intuicija sada radi punom parom i nepogrešivo vas vodi ka pravim odlukama. Ovo je period kada treba da slušate svoj unutrašnji glas, posebno kada su finansije u pitanju. Možda se pojavi iznenadna prilika za investiciju, ponuda za posao sa strane ili čak vest o nasledstvu. Ne plašite se rizika, jer su zvezde na vašoj strani. Vaša sposobnost da vidite ispod površine sada je vaš najjači adut – iskoristite ga da prepoznate priliku koju drugi ne vide.

Bik – Strpljenje i trud se konačno isplaćuju

Bikovi, poznati ste po svojoj upornosti i strpljenju. Često radite naporno i čekate da rezultati dođu. Pa, vreme čekanja je prošlo! Energija Škorpije, vašeg suprotnog znaka, direktno utiče na vaše polje partnerstva i finansija. To znači da novac može doći preko drugih ljudi – bilo kroz poslovni partnerski odnos, povišicu koju ste odavno zaslužili ili čak neočekivani poklon od voljene osobe. Sav vaš trud iz prethodnog perioda sada dolazi na naplatu, i to sa kamatom. Nemojte se iznenaditi ako vam se otvore vrata za koja ste mislili da su zauvek zatvorena. Vreme je da uberete plodove svog rada.

