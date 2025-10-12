Kraj oktobra donosi sudbinski preokret: Ova 3 znaka su na neviđenom udaru

Astrolozi ističu da kraj meseca oktobra donosi snažne promene koje će posebno pogoditi tri horoskopska znaka. Njih čeka period izazova, ali i prilika da iz svega izađu jači i mudriji.

Škorpije

Za Škorpije, kraj oktobra označava trenutak kada više ništa ne može ostati skriveno. Sve što su potiskivali – emocije, tajne, sumnje ili neizgovorene reči – sada izlazi na površinu. Škorpije ulaze u proces „energetske detoksikacije“, koji može biti bolan, ali i oslobađajući.

Na emotivnom nivou, moguće su velike promene: neke veze pucaju, dok se druge produbljuju do nezamislivih granica. Škorpije koje se suoče sa istinom i odluče da prekinu toksične veze doživeće preporod. Oni koji nastave da ignorišu svoj unutrašnji glas osećaće se iscrpljeno i izgubiće kontrolu.

Na poslu se očekuju iznenadne odluke – promene položaja, napuštanje kompanije ili neočekivana ponuda koja menja sve. „Ne bojte se završetaka – svaki kraj je novi početak.“

Bik

Bikovi su poznati po svojoj potrebi za stabilnošću, ali kraj oktobra ih tera da napuste svoju zonu udobnosti. Sudbina im predstavlja izazove koji zahtevaju hrabrost, odlučnost i spremnost na rizik.

Tokom ovog perioda, Bikovi mogu osetiti kao da im se tlo pomera pod nogama — stvari koje su gradili godinama sada se menjaju. Može se raditi o promeni posla, selidbi, raskidu ili čak finansijskom gubitku koji ih uči da veruju sebi, a ne materijalnoj sigurnosti.

Oni koji prihvate promenu i slede svoju intuiciju već početkom novembra mogu očekivati nagradu — novu priliku, podršku osobe od poverenja ili neočekivani dobitak. Bikovima se savetuje da ne odlažu odluke, već da hrabro kreću napred, bez obzira na neizvesnost.

Lav

Lavovi, koji su navikli da sve drže pod kontrolom i vode druge, sada ulaze u period u kojem će im Univerzum pokazati koliko su zapravo ranjivi. Mars u napetom aspektu sa Plutonom donosi iskušenja u vidu sukoba autoriteta, rivalstava i izazova koji testiraju njihovu unutrašnju snagu.

U ovom periodu, Lavovi mogu doživeti „udar na ego“ — situacije u kojima će morati da priznaju da nisu svemoćni. Neki Lavovi će doživeti razočaranje u osobu kojoj su verovali, dok će drugi shvatiti da su previše vremena uložili u posao koji ih emocionalno iscrpljuje.

Savetuje se da spuste gard, potraže podršku i dozvole sebi da pokažu slabost. Paradoksalno, tada će ponovo pronaći svoju snagu. Za mnoge Lavove, ovaj period će biti bolan, ali i ključan za njihovo sazrevanje i duhovni rast.

Ova tri znaka horoskopa biće pod najvećim pritiskom krajem oktobra. Ipak, upravo kroz ove izazove otvoriće se mogućnost za lični razvoj i jačanje odnosa. Oni koji budu spremni da se suoče sa sobom, iz ovog perioda izaći će snažniji i spremniji za nove početke.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com