Od 25. aprila život postaje lakši: Merkur nas konačno pušta, a za ova 3 znaka kreće period čistog dobitka

Saznajte zašto od 25. aprila život postaje lakši. Kraj retrogradnog Merkura donosi dobitak za Ovna, Blizance i Devicu.

Kraj retrogradnog Merkura april – vreme je da odahnete

Sigurno ste i sami osetili onaj čudan teret u vazduhu poslednjih nedelja.

Telefoni baguju, poruke se pogrešno tumače, a u glavi vam je stalni šum od nezavršenih obaveza.

Svemu tome dolazi kraj, jer se 25. aprila konačno završava ovaj naporan ciklus.

Kraj retrogradnog Merkura donosi nam preko potreban mir i bistrinu koju smo čekali.

Šta nam donosi direktan hod planete komunikacije?

Kada Merkur krene napred, sve one blokade koje su nas nervirale polako nestaju.

Papiri koji su stajali u fioci biće potpisani, a nesporazumi sa ukućanima rešeni u dve rečenice.

Ovo nije samo astrološki fenomen, već trenutak kada vaša energija prestaje da se rasipa na popravke starih grešaka.

Sada je idealan trenutak da donesete odluke koje ste odlagali još od početka meseca.

Ovan: Finansijski preokret i naplata truda

Pošto se ovaj retrogradni ciklus dešavao baš u vašem znaku, vi ste najviše osetili pritisak na svojoj koži.

Međutim, kraj retrogradnog Merkura za vas znači da se „čvor odvezuje“.

Očekujte da vam se vrati novac na koji ste potpuno zaboravili ili koji ste već otpisali kao gubitak.

Možda je to neka stara pozajmica ili zaostali honorar, ali stiže baš u trenutku kada vam je najpotrebnije.

Blizanci: Nova vrata se otvaraju na poslu

Vaš vladar Merkur se konačno smirio, što znači da se vama vraća vaša čuvena moć ubeđivanja.

Do 25. aprila ste verovatno imali osećaj da vas niko ne čuje, ali sada se situacija drastično menja.

Dobijate konkretnu poslovnu ponudu koja može značajno promeniti vašu svakodnevicu na bolje.

Obratite pažnju na pozive od ljudi sa kojima ste ranije sarađivali – tu se krije vaš najveći dobitak.

Devica: Red u glavi i neočekivana prilika

Vi mrzite haos, a ovaj april vam je doneo više zbrke nego cela prošla godina.

Sada, kada nastupi kraj retrogradnog Merkura april 2026, osetićete kako vam se vraća fokus.

Najveći dobitak za Device biće u vidu rešenja jednog velikog porodičnog ili imovinskog problema.

Zvezde kažu da ćete dobiti informaciju koja vam omogućava da napravite dugoročno stabilan plan.

Iskoristite energiju prolećnog preokreta

Ne čekajte da se stvari dese same od sebe, već preuzmite inicijativu odmah nakon 25. aprila.

Sve ono što je bilo zakočeno sada dobija neverovatno ubrzanje koje treba ispratiti.

Fokusirajte se na čišćenje prostora i misli kako biste napravili mesta za ove nove, dobre vibracije.

Život zaista postaje lakši kada prestanemo da se borimo sa vetrenjačama i pustimo planete da rade za nas.

SAVET: Prva tri dana nakon što Merkur krene direktno, nemojte odmah srljati u potpisivanje ugovora. Sačekajte 28. april da se „senka“ potpuno raščisti i tada povucite ključne poteze za siguran uspeh.

Česta pitanja o kraju retrogradnog hoda

Da li odmah 25. aprila prestaju svi problemi?

Većina blokada nestaje odmah, ali je potrebno par dana da se komunikacija potpuno stabilizuje.

Koji je najgori potez koji mogu da povučem sada?

Najgore bi bilo da ostanete u strahu i pasivnosti, jer je energija sada idealna za akciju i promene.

Čemu služi period senke Merkura?

To je vreme kada sumiramo lekcije koje smo naučili dok je sve išlo naopako, kako ne bismo ponavljali iste greške.

