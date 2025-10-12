Kraj retrogradnog Plutona menja život ovim znakovima horoskopa: Nedeljna astro prognoza od 13. do 19. oktobra

Ove nedelje završava se retrogradno kretanje Plutona, a Venera ulazi u znak Vage, što donosi snažan talas pozitivne energije za sve horoskopske znake. Period od 13. do 19. oktobra 2025. obeležiće novi počeci, jačanje odnosa i prilike da se naprave važni životni koraci.

Ovan — vreme za saradnju i samopouzdanje

Ovnove očekuje jačanje partnerskih odnosa, kako poslovnih tako i privatnih. Venera u Vagi donosi im više samopouzdanja i motivaciju da pokažu svoju nežniju stranu. Kreativnost i inspiracija biće posebno izražene sredinom nedelje.

Bik — stabilnost i unutrašnja transformacija

Bikovi ulaze u period introspekcije i ličnog razvoja. Venera, njihov vladajući planet, u Vagi donosi im priliku da uspostave ravnotežu između posla i privatnog života. Savet je da ne žure, već da pažljivo planiraju naredne korake.

Blizanci — ljubav i nova poznanstva

Blizancima se otvaraju vrata za nove veze i romantične prilike. Oni koji su u vezi mogu ponovo otkriti čari partnerstva, dok slobodni imaju šansu da upoznaju nekoga posebnog. Druga polovina nedelje donosi im dodatnu inspiraciju i kreativni zamah.

Rak — fokus na dom i sigurnost

Rakovi će želeti da unesu promene u svoj dom i privatni prostor. Osećaće potrebu za stabilnošću i sigurnošću, a organizacija i sređivanje prostora doneće im unutrašnji mir. Kraj nedelje donosi im priliku da se posvete planiranju budućih projekata.

Lav — društvenost i kreativnost

Lavovi će biti puni energije i želje da se povežu sa drugima. Venera u Vagi donosi im priliku za nova poznanstva i društvene aktivnosti. Kreativni projekti i izražavanje kroz umetnost ili hobije biće posebno naglašeni.

Devica — vreme za samopouzdanje i granice

Device će se fokusirati na sopstvenu vrednost i samopouzdanje. Ovo je period u kojem treba da nauče da postave jasne granice i da ne dozvole prošlosti da ih sputava. Kraj nedelje donosi im priliku da naprave novi početak.

Vaga — ljubav i novi početak

Za Vage je ovo nedelja u kojoj će zablistati. Venera u njihovom znaku donosi im ljubav, strast i nove prilike. Biće okružene podrškom i pozitivnom energijom, a mnoge Vage će osetiti da je vreme za novi životni ciklus.

Škorpija — snaga i odlučnost

Škorpije ulaze u snažan period zahvaljujući Marsu u njihovom znaku. Imaće priliku da pokažu odlučnost i hrabrost, a uspeh u poslu i učenju biće naglašen. Kraj nedelje donosi im priliku da jasno izraze svoje stavove.

Strelac — fokus na projekte i znanje

Strelčevi će biti puni ideja i želje za učenjem. Venera u Vagi donosi im samopouzdanje i podršku za lične projekte. Ovo je odličan period za istraživanje i planiranje budućnosti.

Jarac — partnerstva i planiranje

Jarčevi će osetiti jačanje odnosa i podršku u partnerskim vezama. Ovo je nedelja u kojoj mogu da naprave važne planove i postave temelje za budući uspeh. Kraj nedelje donosi im dodatnu disciplinu i fokus.

Vodolija — saradnja i oslobađanje od prošlosti

Vodolije će imati priliku da izgrade nove odnose i oslobode se starih obrazaca. Venera u Vagi donosi im harmoniju i podršku u poslovnim i privatnim vezama. Kraj nedelje je idealan za introspektivne odluke i zatvaranje starih ciklusa.

Ribe — finansije i praktični planovi

Ribe će se fokusirati na finansije i praktične odluke. Venera u Vagi donosi im priliku da zajedno sa partnerom rade na stabilnosti i sigurnosti. Kraj nedelje donosi im pomirenja i jačanje odnosa sa bliskim ljudima.

Nedelja od 13. do 19. oktobra donosi završetak jednog teškog perioda i otvara vrata novim počecima. Venera u Vagi i kraj Plutonove retrogradnosti donose svim znacima priliku da izgrade stabilnije odnose, pronađu unutrašnju snagu i krenu u nove životne izazove.

