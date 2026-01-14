Kraj tuge, stiže zlatni ciklus! Vasilisa Volodina najavljuje: Od 20. januara otvaraju se kapije neba, za ova 2 znaka novac će padati kao kiša

Vasilisa Volodina najavljuje nešto što će promeniti sve što ste do sada znali o sreći i novcu. Prema starim astrološkim zapisima i preciznim proračunima, nalazimo se na pragu retkog fenomena koji se dešava jednom u deceniji.

Dok svi trčimo za obavezama i ne primećujemo signale koje nam univerzum šalje, rešenje nam je bliže nego ikada. Od 20. januara, planetarni poredak ulazi u fazu koju stručnjaci nazivaju „zlatni ciklus“. Ovo nije običan tranzit; ovo je otvaranje nebeskih kapija koje donosi karmičku nagradu za sve pretrpljene muke. Upravo sada, Vasilisa Volodina najavljuje da će se energija novca osloboditi blokada i početi da teče ka onima koji su to svojim strpljenjem zaslužili. Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje – ovaj novac ne dolazi od teškog rada, već kao dar sudbine.

Kome to Vasilisa Volodina najavljuje bogatstvo?

Prvi znak koji će osetiti moć ovog perioda je Bik. Za pripadnike ovog znaka, Vasilisa Volodina najavljuje period neverovatne plodnosti i materijalne sigurnosti. Ako ste se do sada osećali kao da udarate glavom o zid, pripremite se za drastičnu promenu. Zvezde su se poravnale tako da vaša vladajuća planeta Venera ulazi u zonu direktnog profita. Ovo znači da će novac dolaziti iz izvora na koje ste potpuno zaboravili ili od kojih ste odustali. To može biti povratak starog duga, neočekivano nasleđe ili poslovna ponuda koja zvuči previše dobro da bi bila istinita – ali jeste. Vaš zadatak je samo da raširite ruke i prihvatite obilje koje vam pripada, jer će se prilike nizati jedna za drugom bez ikakvog napora sa vaše strane.

Drugi znak, za kojeg Vasilisa Volodina najavljuje pravu kišu novca, jeste mistična Škorpija. Vi ste prošli kroz period teških transformacija i emotivnih gubitaka, ali od 20. januara, univerzum vam vraća dug sa kamatom. Vaša intuicija će postati nepogrešiv radar za novac. Osetiće se moćna energija Jupitera koja će proširiti vaše finansijske horizonte do neslućenih granica. Sve što dodirnete u narednom periodu pretvaraće se u zlato, a rizici koji su vas ranije plašili sada postaju sigurne investicije. Ovo je vreme kada se vaši najdublji snovi o bogatstvu materijalizuju pred vašim očima, donoseći vam moć i stabilnost za kojom ste toliko žudeli.

Važan savet za kraj

Bez obzira na to da li ste rođeni u jednom od ova dva znaka, energija zlatnog ciklusa utiče na sve nas. Najvažnije je da u periodu od 20. januara ne odbijate poklone i komplimente, jer time blokirate tok novca. Vasilisa Volodina najavljuje da je ključ u zahvalnosti. Svako jutro, pre nego što ustanete, vizualizujte kako se zlatna svetlost spušta na vas.

Univerzum je spreman da vam pruži sve, samo ako ste spremni da to primite. Ne čekajte, sreća je već na vašem pragu!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com