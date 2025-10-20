Kraj usamljenosti: 3 horoskopska znaka od 20. oktobra 2025. ulaze u novu fazu života

Astrolozi ističu da će 20. oktobar 2025. doneti prekretnicu za tri horoskopska znaka. Zahvaljujući uticaju opadajućeg Meseca u Vagi, završava se period izolacije i emotivne distance, a otvara se prostor za nova prijateljstva, ljubavne veze i osećaj pripadnosti.

Lav — povratak među ljude

Lavovi će osetiti kako im se srce otvara i kako ponovo žele da budu deo društva. Nakon perioda povlačenja, spremni su da se vrate prijateljima i dragim osobama. Za njih je ovo trenutak kada shvataju da prava radost dolazi iz zajedništva i topline odnosa.

Škorpija — razgovor koji menja sve

Za Škorpije će ključnu ulogu imati iskren razgovor sa starim prijateljem. Taj susret doneće im osećaj da nikada nisu bili potpuno sami. Usamljenost koja ih je pratila u prethodnom periodu počinje da se povlači, a umesto nje dolazi osećaj povezanosti i unutrašnjeg mira.

Ribe — toplina i prijateljstvo

Ribe će 20. oktobra doživeti trenutak kada shvataju da su okružene ljubavlju i podrškom. Biće to dan kada nestaje osećaj odvojenosti, a zamenjuje ga duboka povezanost sa ljudima i univerzumom. Osećaće se rasterećeno, ispunjeno i spremno da ponovo uživaju u životu.

Lav, Škorpija i Ribe ulaze u period kada usamljenost prestaje da bude njihova svakodnevica. Ovaj astrološki tranzit donosi im priliku da obnove veze, pronađu novu snagu u zajedništvu i zakorače u fazu života ispunjenu toplinom i podrškom.

