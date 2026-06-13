Kraj usamljenosti stiže za 4 kineska znaka posle nedelje, a 14. jun donosi promenu koju niko ne očekuje sa strane

Kraj usamljenosti za 4 kineska znaka stiže 14. juna, ali tek kad shvate jednu stvar. Pogledajte da li ste i vi na listi.

Kraj usamljenosti za četiri kineska znaka ne dolazi tako što se neko pojavi i spase ih. Dolazi tako što oni sami prestanu da čekaju. Nedelja, 14. jun 2026, pada na Dan uklanjanja Zemljane Ovce, usred meseca Drvenog Konja i godine Vatrenog Konja. Ironija je očigledna: samoća se završava baš na dan kada vas astrologija moli da nešto izbacite iz života.

Dan uklanjanja znači puštanje. Praštanje. Pravljenje prostora. Kada izbacite ono što ste mislili da vam treba, a zapravo vas je gušilo, odjednom vidite pravi put. Promena ne zavisi od drugih, zavisi od vas, i to je cela poenta ovog dana.

Zmaj: tražite nekoga ko trči istu trku kao vi

Zmaju, vi ste osoba koja sve postiže. Retko priznajete da se osećate usamljeno, ali u poslednje vreme to osećanje je tu. Teško je biti među retkima koji se stalno trude. Gledate prijatelje, a oni su iscrpljeni i žele samo da odu kući.

Tražite saputnika koji želi da trči životnu trku sa vama. Onda vam sine: da bi život bio pun, morate da promenite mesto. Uđite u novu grupu, hobi, zajednicu. Nije važno koju, važno je biti unutra, a ne sa strane.

Konj: tišina prestaje da bude neprijatelj

Krećete se tako brzo, Konju, da zaboravljate da usporite i obradite emocije. Osećanja vam dolaze kao naknadna misao. Ali kad konačno sednete, sve to navali odjednom i padne na ramena kao stena.

U nedelju vam sine da morate sami da se izlečite. Ne želite da budete neko kome stalno treba druga osoba da bi bio dobro. Dolazite do izvora usamljenosti. Nelagoda tišine postaje prilika za rast, ne kazna. Odjednom se osećate povezanije, ali sa sobom.

Šta tačno znači Dan uklanjanja u kineskom horoskopu?

Dan uklanjanja je dan kada se preporučuje da se distancirate od osobe ili situacije, da oprostite i napravite prostor. Idealan je za prekidanje navika i puštanje onoga što vas drži.

Koza: prestajete da dajete dok ne ostanete prazni

Vi ste blagi i darežljivi, Kozo. Davalac do srži. I tu je problem. Dajete i dajete dok ne ostane ništa, ni za vas ni za druge.

Nekako izlijete celu dušu, a iznutra ostanete prazni, i tu je usamljenost pustila korenje. Najgore je što to niko ne primeti. Posle ove nedelje vraćate svoju moć i nazirete kraj usamljenosti. Učite da brinete o sebi onako kako ste brinuli o svima. Tražite svoj prostor. Postati sam sebi najbolji prijatelj je izlaz iz ovog bolnog mesta.

Petao: vraćate se vezi koju ste zapostavili

Uvek ste duhovni, Petle. Ne treba vam formalna religija da znate u šta verujete. Verujete u nešto veće što povezuje ljude i svemir. Ali u poslednje vreme ste skrenuli, bili zauzeti, plovili niz struju.

Osećaj usamljenosti vas tera da pogledate unutra. Uvek ćete želeti ljudske odnose, ali jedina veza koja vas zaista čini delom nečega je ona sa višom silom. Vraćanje toj vezi je vaš kraj samoće ovog 14. juna.

Ako se prepoznajete u nekom od ova četiri kineska znaka, pitanje je jednostavno: koju ćete tačno stvar izbaciti iz života ove nedelje? Napišite u komentarima šta puštate da biste konačno prodisali.

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