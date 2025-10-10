Kraj usamljenosti: Ova tri horoskopska znaka od 10. oktobra ulaze u novu životnu fazu

Astrolozi ističu da 10. oktobar 2025. donosi snažan preokret za tri znaka Zodijaka. Tokom opadajućeg Meseca u Blizancima, energija univerzuma podseća da je usamljenost prolazna i da su ljubav, prijateljstvo i pripadnost bliži nego što se čini.
Bik — vreme je da se otvorite
Bikovi koji su u poslednje vreme osećali prazninu i potrebu za dubljom povezanošću konačno će osetiti olakšanje. Ovaj tranzit donosi im priliku da izađu iz izolacije i pokažu svetu svoju vrednost. Kada počnu da poštuju sebe, i drugi će ih poštovati, a upravo to otvara vrata novim i iskrenim vezama.
Vaga — povratak društvenom životu
Iako Vage često uživaju u miru i samoći, ponekad im nedostaje toplina i bliskost. Nakon 10. oktobra, osetiće snažnu potrebu da se ponovo povežu sa ljudima. Biće spremne da obnove društveni život i privuku osobe koje ih cene zbog njihove autentičnosti. Usamljenost se povlači, a mesto zauzimaju prijateljstva i nova poznanstva.
Strelac — avantura je lepša u dvoje
Strelčevi su poznati po svojoj nezavisnosti, ali i njima ponekad teško pada osećaj usamljenosti. Ovaj tranzit donosi im priliku da pronađu saputnika za svoje avanture. Univerzum ih nagrađuje za istrajnost i vernost sebi, pa će upravo sada privući osobu s kojom mogu deliti put i iskustva.
Za Bikove, Vage i Strelčeve, 10. oktobar označava kraj perioda usamljenosti i početak nove faze ispunjene povezanošću i podrškom. Ovaj trenutak donosi im priliku da shvate da pripadnost i ljubav nisu daleko, već na dohvat ruke.
