Kraj usamljenosti stiže za 4 kineska znaka 22. juna, i jedan konačno skida masku pred svima

Kraj usamljenosti stiže u ponedeljak za četiri kineska znaka, a jedan od njih konačno otvara srce. Proverite jeste li na spisku.

Kraj usamljenosti stiže u ponedeljak, 22. juna 2026, i to baš za četiri kineska horoskopska znaka koji su predugo ćutali. Taj dan nije običan ponedeljak. To je Dan prijema Vatrenog Zeca, u mesecu Drvenog Konja i godini Vatrenog Konja, a u kineskoj astrologiji Dani prijema otvaraju vrata druženju, toplini i ljudima koji vam fale.

Zaboravite na osećaj da ste nevidljivi. Za ova četiri znaka, ponedeljak donosi taj prvi nagoveštaj da se stvari kreću u pravom smeru.

Zec: kada vam je um pun, za tugu nema mesta

Zec voli da uči, a baš to znanje je vaš izlaz iz izolacije. Tokom leta ste odlagali sve što ste želeli, jer su finansije i posao tražili svoje. Sada osećate da možete malo jače da zagrebete.

Razmišljate o povratku u školu ili o onlajn kursu za neku novu veštinu. Žrtvovati par sati dnevno vama ne pada teško ako vam to popravlja život. Usamljenost je kod vas zapravo bila glad za mentalnom stimulacijom. Kad vam je glava zauzeta, srce se ne stigne rastužiti.

Pas: konačno izgovarate ono što ste dugo gutali

Nema ničeg važnijeg od toga da nekome kažete koliko vam znači. Predugo ste odlagali to „volim te“ osobi koja vam je centar sveta. Leto je savršeno za uspomenu koja traje ceo život.

Useljenje, prsten, ozvaničenje, prihvatate ponudu bez dvoumljenja. Prava osoba je kao dobitak na lutriji, samo bolja. Bilo je prepirki oko toga ko šta radi i kada. Sada, kad se godišnje doba menja, krećete na novo putovanje sa omiljenom osobom pored sebe.

Šta tačno donosi Dan prijema Vatrenog Zeca?

Dan prijema u kineskoj astrologiji je dan kada vam se otvaraju vrata za druženje, pomirenje i nove veze. Donosi ljubaznost i priliku da provedete vreme sa ljudima do kojih vam je stalo.

Jarac: usamljenost vas je lagala

Vama trebaju ljudi, to nije slabost. Zima i proleće su vam teški jer nikako da uhvatite vreme sa onima koje volite. Leto popušta stisak. Kraj usamljenosti stiže vam dvadeset drugog juna shvatate prostu stvar: ako se prilika ukaže, morate da je isplanirate.

Ne smeta vam da podignete telefon i obavite pozive. Svi su srećni što čuju vaš glas. Lepo je povezati se mimo ekrana i shvatiti da ljudi žele baš vas. Usamljenost vam je šaputala da niste važni. Lagala vas je.

Konj: jaki ljudi su najusamljeniji

Svi vas vide kao stenu. Vašu snagu tumače kao dokaz da vam niko ne treba. A usamljenost primetite tek u tišini, kad sednete kod kuće i nemate kome da ispričate dan.

U ponedeljak maska spada. Pokazujete ranjivost i priznajete da i vi imate slomljeno srce. Umesto pobeda, delite i razočaranja, to što vas niko ne zove i ne proverava kako ste. Iznenadiće se svi koji misle da vam je sve pod kontrolom. Shvatiće da vam treba zajednica, i pozvaće vas unutra.

Koji ste vi znak i da li ste i sami nekad nosili masku da niste usamljeni? Napišite u komentarima kome ćete prvom javiti u ponedeljak.

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