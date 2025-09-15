Kraljevi komedije: Možete li da pogodite koji horoskopski znak zaslužuje titulu najsmešnijeg?

Astrolozi su složni – svaka grupa zodijačkih znakova ima svoj jedinstveni smisao za humor. Dok neki vole nežno kritičke šale, drugi neustrašivo zabavljaju društvo, a pojedini pretvaraju svakodnevicu u urnebesne priče. U nastavku otkrijte koji su znakovi najmanje, a koji najveće komične face među horoskopskim znacima.

12. Ribe – nežni samoironičari

Ribe su toliko empatične da često koriste humor da ublaže sopstvene emocije. Njihove šale su lagano samoironične, ali ne pogađaju uvek ciljnu grupu jer ne vole da nekog povrede.

11. Vage – društveni smehotresa

Vage uživaju u komičnim situacijama, posebno kad su u krugu prijatelja. Njihove fore nisu najupečatljivije, ali energija kojom prihvataju tuđi humor čini atmosferu zaraznom.

10. Vodolija – nišni humor

Vodolije su ekscentrične i često se smeju stvarima koje harmoničnom proseku deluju čudno. Njihove šale su prepune unutrašnjih dosetki, pa su urnebesne samo užem krugu koji „hvata“ njihov talas.

9. Škorpija – ljubitelji tamnog humora

Škorpije vole oštre, pomalo zlokobne šale koje pogađaju pravo u metu. Njihov humor ume da „zaboli“ ako niste spremni, ali istovremeno ima neodoljivu privlačnost za one koji vole mračnu komediju.

8. Ovan – žestoki šaležije

Ovnovi su direktni i vole da se našale na tuđi, ali i sopstveni račun. Njihov humor je energičan i začinjen slatkom dozom provokacije, ali ponekad natrlja paru na uši preosetljivima.

7. Jarac – stručnjaci za dvosmislene fore

Jarčevi biraju suptilne, dvosmislene šale koje se sade poput klica – tek kad „niknu“, svi shvate genijalnost dosetke. Njihova ozbiljna spoljašnjost često skriva iznenađujuće duhovite opaske.

6. Lav – dramatični komičari

Lavovi vole pažnju i publici pružaju pravu pozorišnu predstavu. Njihove šale su teatralne, s pompezom i efektnim gestovima, pa s lakoćom rasparčavaju gromoglasan smeh prisutnih.

5. Bik – šarmantni sarkastičari

Bikovi su majstori zadržane ironije i laganog podsmeha. Njihove opaske stižu u pravom trenutku i uveseljavaju društvo, a uz to zrače toplinom zbog čega ih svi vole kad „provale“ dobru foru.

4. Rak – oštrokutni pripovedači

Rakovi pamte sitne detalje i obično ispričaju priču uz nenadani obrtnu poentu. Njihov humor je sarkastičan i promišljen, idealan za one koji cene intel­igentne, ali „ubitačne“ dosetke.

3. Strelac – neustrašivi zabavljači

Strelčevi su glasni, smeju se na sav glas i smiruju svaku strepnju. Ne boje se reći „tabu“ šalu – ponekad i bez filtera – ali uvek nastoje da donesu osmeh i dobro raspoloženje.

2. Devica – majstori samoironije

Device analiziraju svaku situaciju, pa im i humor ima „stručni pečat“. Samoironični su, pitaju se „šta mogu da pokvarim“ i smeju se sopstvenim nesavršenostima, što kod drugih stvara topli osećaj bliskosti.

1. Blizanci – nepresušni vokalni virtuozi

Blizanci vladaju komunikacijom i rečima – spreme odmah dosetku, improvizuju i pretvore svaku priču u mini komičnu seriju. Njihova brza pamet i zaigranost ostavljaju društvo bez daha i uz neizostavan spektar osmeha.

Bez obzira na redosled, svaki znak ima svoj poseban komični talenat. Ključ je u pronalaženju prijatelja koji cene baš vašu vrstu humora!

