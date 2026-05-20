Kriju emocije kao zmija noge, 5 znakova samo deluje tako hladno, u sebi kriju buru

Neki horoskopski znaci otvoreno pokazuju svoje emocije. Postoje i oni koji ih vešto kriju. Oni kriju emocije kao zmija noge. Na prvi pogled deluju hladno, mirno i nezainteresovano, iako se u njima često odvija pravi emocionalni haos.
Ravnodušno lice, sarkazam ili tišina postaju njihova maska, iza koje se krije mnogo više nego što su spremni da priznaju. Ovih 5 astroloških znakova kriju emocije kao zmija noge:
Škorpija – kao da je ništa nije briga
Škorpija je poznata po intenzivnim emocijama, ali će ih retko pokazivati drugima. Kada je povređena ili ljubomorna, ponašaće se kao da je ništa ne dotiče. Tada unutrašnjost najviše „gori“.
Njena ravnodušnost je zapravo odbrambeni mehanizam jer ne voli da pokazuje slabost. Iako deluje hladno, Škorpija pamti sve i duboko proživljava svaku emociju.
Jarac – ostavlja utisak da uvek ima kontrolu
Jarac često ostavlja utisak osobe koja uvek ima kontrolu nad sobom. Čak i kada prolazi kroz težak period, nastaviće da radi, funkcioniše i ponaša se kao da je sve u redu.
Međutim, iza ove smirenosti se često krije ogroman stres i emocionalni pritisak. Jarčevi ne vole da opterećuju druge svojim problemima, pa svoja osećanja drže duboko u sebi.
Vodolija – intenzivno razmišlja o svemu
Vodolija je majstor emocionalne distance. Kada je nešto boli, radije će se povući nego otvoreno pokazati svoje emocije. Možda će drugima delovati hladno i nezainteresovano, ali istina je da Vodolija često intenzivno razmišlja o svemu što se dogodilo.
Samo ne zna uvek kako da izrazi šta oseća.
Blizanci – kriju se iza vedrog duha
Blizanci su poznati po svojoj komunikativnosti i vedrom duhu, pa mnogi ne primećuju kada im nije dobro. Kada ih nešto muči, često će se šaliti, menjati temu i ponašati se potpuno opušteno. Iza tog osmeha može se kriti prava emocionalna oluja koju retko pokazuju drugima.
Devica – često potiskuje emocije, ali brige traju danima
Devica pokušava da sve analizira razumno, pa često potiskuje emocije. Kada je povređena, delovaće hladno i fokusirano na svoje dužnosti, ali u sebi će preispitati svaku reč i situaciju. Device retko dramatizuju pred drugima, ali njihove unutrašnje brige mogu trajati danima.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com