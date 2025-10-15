Kroz život idu s osmehom na licu: Ljudi sa najviše pozitivne energije, šire radost oko sebe

Ovaj znak se ne plaši avantura, kako u životu tako i u ljubavi, on je neustrašiv i radoznao. Ovo je znak sa najviše pozitivne energije!

Očigledno da je ovo najpozitivniji znak zodijaka, koji se odlikuje neobuzdanom strašću za životom i optimizmom.

Govorimo o izuzetno pozitivnom Strelcu. Deveti znak štiti one koji su rođeni od 23. novembra do 21. decembra. Njegov element je vatra i ovim znakom upravlja Jupiter.

Strelčevo oko uvek vidi atraktivnu metu, bilo da su u pitanju voljena osoba, zanimljiv i dobro plaćen posao, luksuzna kola, lepa kuća. Sve ono što uhvati i zadrži pogled Strelca, pre ili kasnije će pripasti njemu.

Ljudi ovog znaka su toliko pozitivni da su čvrsto uvereni da ništa nije nemoguće za njih. Ova vera im pomaže da pokrenu planine i da postignu ciljeve, a to za druge likove izgleda nedostižno.

Takva sreća u životu čini Strelca veoma velikodušnim i pozitivnim znakom. Njegov odnos sa drugima nikada neće biti pun zavisti, praznih uvreda ili zlonameran.

Ima li negativne strane?

Jedino što ponekad iritira one koji žive u njihovoj blizini je osećaj za avanturama i nespremnost da sede mirno i spokojno. Oni žele da vide i nauče sve.

Strelac je uvek opsednut novim idejama, ali ih retko izlaže dok nema logičan zaključak. Uspeh im obezbeđuje dobro razvijena intuicija, koja retko ne uspeva Strelcu. On je lukav i zapaža vrlo dobro.

Treba uvek saslušati mišljenje koje će izraziti Strelac, jer po pravilu, ono je pozitivno i nepogrešivo. Vidi kroz ljude i ne smatra da treba da sakrije svoj stav prema njima i izrazi svoje mišljenje, ne osvrćući se na bilo šta drugo.

Iako su društveni po prirodi, oni su često prepušteni sami sebi. Oni se odlikuju idealizmom, pa ih čak i frustracije neće naterati da promene svoj pozitivan i optimističan pogled na život. Ovo verovanje u dobro ih obično nagrađuje velikodušno, jer su Strelčevi pravi srećnici u životu.

