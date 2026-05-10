Pravi se da je hrabar, a beži čim zagusti: Ovo je najveća kukavica u horoskopu, uvek vas ostavi na cedilu

Kukavica u horoskopu nosi masku heroja dok ne zagusti. Otkrijte koji znak nestaje u krizi i kako da prepoznate signale na vreme.

Postoji jedna kukavica u horoskopu koja zna savršeno da odglumi viteza na belom konju.

Priča glasno, gestikulira, obećava brda i doline. A onda, kad situacija postane ozbiljna, jednostavno ispari.

Njegov nestanak nije slučajan. To je uvežban mehanizam odbrane kojim čuva svoju komfornu zonu, ostavljajući za sobom samo prazna obećanja i zbunjene partnere.

Ribe: pobegulja koji se krije iza osmeha

Ribe su prvak u izbegavanju neprijatnih razgovora. Dok je sve bajno, deluju kao najnežniji partner i najbolji prijatelj.

Slušaju vas, klimaju glavom, pretvaraju se da razumeju svaku vašu muku. Ali čim se pojavi pravi problem, beže u svoj svet. Mašta, alkohol, nova simpatija, posao koji ih „guši“ – sve je izgovor.

Najgora osobina nije sam strah. Najgore je to što vas ostavljaju bez objašnjenja. Nema zatvaranja kruga, nema poslednjeg razgovora. Samo tišina koja boli više od svađe.

Zašto je baš ovaj plašljiv znak zodijaka tako varljiv

Ribe vladaju emocijama, ali ne i suočavanjem sa njima. Njihov vladar Neptun donosi maglu, iluziju i bekstvo od stvarnosti.

Zato ova najveća kukavica zodijaka deluje hrabro samo na rečima. U glavi već planiraju izlaz dok vam gledaju u oči i govore „uvek ću biti tu“.

Druga zamka leži u empatiji. Pošto osećaju vašu bol, plaše se da je ne pojačaju svojom istinom. Pa radije ćute. Pa radije nestanu.

Koji je znak najveća kukavica u horoskopu

Ribe se smatraju najvećom kukavicom horoskopa jer beže od konflikta, odgovornosti i teških odluka.

Umesto da kažu „ne mogu više“, oni se polako povlače dok partner ne ostane sam sa pitanjima bez odgovora.

Signali da imate posla sa znakom koji beži

Postoji nekoliko crvenih zastavica koje treba da vas trgnu. Ne ignorišite ih, čak i kada ste zaljubljeni do ušiju.

Stalno menja temu kada pomenete budućnost ili ozbiljne planove

Obećava da će rešiti problem „sutra“, a sutra nikad ne dolazi

Naglo prestaje da odgovara na poruke kada osetite napetost

Kriviti druge za svoje propuste, nikad sebe

Pred prijateljima vas brani, a iza leđa pravi planove za beg

Kako se ponašati prema ovom predstavniku straha u horoskopu

Ako ste već vezani za Ribu, ne pokušavajte da ga „popravite“. To je gubljenje vremena i živaca. Postavite jasne granice i tražite konkretne odgovore, ne lepe priče. Probajte direktan pristup: pitajte šta tačno planira sledeće nedelje, ne za godinu dana.

Ako primetite da se već povlači, nemojte trčati za njim. Bežanje od problema je njegov mehanizam, ne vaša krivica. Što više jurite, to dalje beži. Pustite ga, pa ćete videti koliko mu zaista znači ono što ste gradili.

Kada hrabrost postane gluma

Ribe znaju da uvežbaju ulogu junaka, naročito na početku veze ili prijateljstva. Pričaju o snovima, planovima, velikim potezima.

Problem je što reči nisu dela. Strah u horoskopu ima mnogo lica, ali kod Riba se najlepše kamuflira nežnošću i osećajnošću.

Zato budite oprezni kad vam neko obećava previše, prebrzo. Pravi ljudi pokazuju hrabrost u tišini, kroz postupke, a ne kroz monologe pred vama.

Da li vas je neka Riba ostavila u najgorem trenutku, ili ste možda baš vi taj znak koji se prepoznao? Napišite u komentarima šta vas je najviše zabolelo.

