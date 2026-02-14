Laž mu je postala kao dobar dan: Ovom znaku ne verujte ni kad vam se zaklinje u ono najsvetije

Istinu kroje onako kako njima odgovara. Ovaj znak bez trunke srama laže i zašto ne treba da mu verujete ni dok se zaklinje u ono najsvetije.

Postoje ljudi koji lažu čim otvore oči, a ovaj znak je to doveo do savršenstva. Gledaće vas pravo u lice i pričati najlepše bajke, dok vam iza leđa sprema izdaju. Saznajte o kome je reč i zašto mu ne treba verovati, čak i kada se zaklinje u ono najsvetije.

Svi smo bar jednom sreli osobu koja priča ono što želimo da čujemo, dok nam iza leđa kroji sasvim drugu priču. Postoje ljudi koji jednostavno ne znaju za iskrenost, a jednom znaku zodijaka je manipulacija postala prirodna kao disanje. Radi se o Blizancima.

Sa ovim znakom nikada ne znate na čemu ste. Čak i kada vam se zaklinje u ono najsvetije, budite na oprezu. Iza tih krupnih reči često se krije samo još jedna dobro osmišljena obmana.

Majstori da izvrnu svaku vašu reč

Blizanci poseduju neverovatan šarm koji ih izvlači iz svake situacije. Oni će vas začarati svojom pričom i ubediti vas da ste im najvažniji na svetu. Toliko su uverljivi da ćete često posumnjati u sopstvenu intuiciju.

Njihove laži nisu uvek zlonamerne. Ponekad oni jednostavno žive u svom svetu gde je istina rastegljiv pojam. Ipak, problem nastaje kada te sitne laži postanu mreža iz koje više ne možete da se iščupate.

Ovaj znak je spreman da vas gleda pravo u oči i izgovori najveću neistinu bez da trepne. Ne rade to uvek iz zlobe, već iz želje da izbegnu neprijatnost ili da uvek ispadnu najpametniji u društvu.

Ako mu poverite svoju tajnu ili im date srce na dlanu, budite spremni na sve. Čak i ako vam se tada zaklinje u ono najsvetije, znajte da će oni istinu prilagoditi onako kako im u tom trenutku najviše odgovara.

Za njega ne postoje granice

Blizanac ima tu neverovatnu osobinu da veruje u sopstvenu laž dok je izgovara. Njegov mozak radi brže od vaše sumnje, pa će vas gledati pravo u zenice i ubeđivati u nemoguće. On nema kočnicu i ne bira sredstva da vas zadrži u zabludi. Upravo zato je spreman da se zaklinje u ono najsvetije samo da bi vas naterao da posumnjate u sopstveni zdrav razum.

Za njega je to samo spretna igra rečima, dok je za vas to pitanje časti i obraza. On tačno zna gde ste najtanji i koristi vašu ljudskost kao prečicu do svog cilja. Onog momenta kada shvatite da on vašim svetinjama trguje kao na pijaci, videćete osobu koju zapravo ne poznajete.

Sa njim nikada ne znate na čemu ste, jer onog trenutka kad mu više ne trebate, svaka njegova velika reč pada u vodu.

Da li je moguće ponovo im verovati?

Poverenje se gradi godinama, a Blizanac ga može srušiti u sekundi, često bez trunke griže savesti. Ako osetite onaj čudni glas u stomaku koji vam govori da nešto nije u redu – poslušajte ga.

Sa njima je oprez jedini način da sačuvate svoju dušu od razočaranja. Jer, onaj ko je spreman da se zaklinje u ono najsvetije dok svesno obmanjuje, retko kada se zaustavlja na jednoj laži.

