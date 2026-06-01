Namazani su svim bojama: Ovo je najlukaviji znak koji vas gleda u oči i laže bez trunke griže savesti

Laže bez griže savesti i pri tom se osmehuje kao da ništa nije bilo. Pročitajte koji znak je apsolutni majstor obmane.

Imate jednog poznanika kome ne verujete ni kada vam pročita sat na zidu. Reč mu je već spakovana pre nego što ste pitali, a iz najgore zbrke koju je sam zakuvao izađe čist kao suza. U zodijaku stoji jedno ime koje laže bez griže savesti tako uverljivo da ne zatreperi ni glas, ni ruka, ni zenica.

Svet za tu osobu nije teren za iskrene razgovore. To je šahovska tabla na kojoj su svi ostali figure koje se pomeraju po trenutnom raspoloženju. Reč je o Blizancima, kraljevima prilagođavanja koji najbizarniju priču serviraju uz toliko šarma da sumnja prosto ispari iz sobe.

Maska koja se menja brže od prognoze

Najveća zamka kod ovog znaka nije u tome što kuje zlo. Stvar je suptilnija, oni i sami poveruju u trenutnu verziju istine koju vam upravo prodaju. Dok vi mislite kako da formulišete pitanje, njihov mozak je već iskovao tri scenarija za beg.

Najjezivije je što ovaj znak gleda pravo u oči dok sipa kafu, smeje se kao da ste im najmilija duša na planeti, a laže bez trunke griže savesti. Čim osete tesnac, u sekundi okreću temu na nešto deseto. Izvinjenje im je tako uglačano da posle dvadeset minuta monologa sumnjate u sopstveno pamćenje, čak i u poruke koje ste sačuvali u telefonu.

Zašto im ipak svi praštaju

Pitate se kako neko ko vas tako hladnokrvno vrti i dalje ima čopor odanih drugara oko sebe. Odgovor je dosadno prost. Niko nije zabavniji ni topliji od Blizanca kada to poželi. Vrhunski su pričaoci, namestite im uši i tačno znaju šta da uđe.

Treba vam uteha u tri ujutru, postaju najnežniji glas koji ste čuli. Tražite saučesnika za ludost, prvi su sa ključevima auta u ruci. Pitate za savet, dobijete tri različita i svaki zvuči kao da je uklesan u kamen. Pet minuta nakon vašeg odlaska, priča se okreće za sto osamdeset stepeni.

Sitni detalji koji ga odaju

Lukavi znak horoskopa odaje se kroz mrvice koje većina nas propusti dok pijuckamo kafu. Detalji u priči klize iz nedelje u nedelju. Imena likova se mešaju, mesta se sele iz Novog Sada u Beograd i nazad, vremena dešavanja se rastežu po potrebi.

Greška broj jedan. Kada ih uhvatite u kontradikciji, ne porumene. Samo dodaju novi sloj objašnjenja, kao da su vam time učinili uslugu i očekuju zahvalnost.

Kako da ućutkate onoga ko vrti vas oko prsta

Najefikasniji potez je tišina. Ne objašnjavajte se, ne pravdajte se, ne tražite od njih da priznaju. Onog trenutka kada majstor manipulacije oseti da mu više ne kupujete priče bez pogovora, okreće se i traži novu publiku do vikenda.

Njihova moć živi od vaše naivnosti. Presecite je hladnim ćutanjem i ostaće sa praznim mikrofonom u ruci. Teški su za čitanje iz prve, ali čim provalite šemu, postaju predvidljivi kao prognoza za jul u Beogradu.

Gledajte šta rade, a ne šta pričaju

Ako u životu imate nekoga ko vas redovno obmanjuje bez srama, jedini izlaz je da ne ulazite u maratonske rasprave. Uvuci će vas u lavirint reči iz kog ne izlazite kao pobednik, čak ni kada ste očigledno u pravu.

Pravila te igre smišljaju u hodu i uvek su tri koraka ispred vas. Procenjujte ih isključivo po delima, nikada po obećanjima izrečenim u zanosu nedeljnog ručka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com