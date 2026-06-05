Letnji blagoslov za 4 znaka: Od 10. juna sve im ide od ruke, stiže im period neviđene sreće

Letnji blagoslov donosi kraj blokadama već od srede. Otkrijte da li je vaš znak na spisku onih koji konačno naplaćuju stare trudove.

Od srede, 10. juna, zvezde nam konačno skidaju onaj težak kamen sa srca koji nas već mesecima drži u grču. Kao da je neko odozgo odlučio da nam malo olakša – stiže pravi letnji blagoslov koji pogađa baš tamo gde nas najviše žulja.

Rakovi, Device, Vage i Strelčevi, pripremite se: konačno ćete udahnuti punim plućima, baš onako kako ste odavno zaboravili.

Zašto nam baš sredina meseca donosi ovakav presek stanja?

Najveća muka nije u tome što nema dobrih prilika, nego što smo predugo trpeli tuđe greške na svoj račun. Sve se nekako vuklo tromo, kao po blatu, ali od ovog datuma zvezde nam konačno otvaraju direktan put ka parama i miru u kući – i to bez ikakvih „sitnih slova“ i skrivenih uslova.

Nemojte više da trošite svoju snagu na ljude koji vam tokom celog proleća nisu pokazali ni mrvicu lojalnosti. Dosta je bilo! Vreme je za čiste račune i one prave, hrabre rezove. Zaslužili ste da konačno stavite sebe na prvo mesto.

Rak: Vreme je da emotivne dugove naplatite – u kešu!

Energija ove nedelje vas konačno izvlači iz one tužne nostalgije i večernjeg analiziranja starih poruka. Znate i sami koliko to umara! Vaš trenutak sada ne stiže kroz suze ili pomirenja, već kroz sasvim konkretan dobitak koji menja pravila igre.

Zaboravite na pristojno ćutanje kad vas šefovi pitaju za procenu vašeg rada. Ako vam u četvrtak ponude novi ugovor, gledajte ih pravo u oči i tražite tačno onoliko koliko vredite. Dosta je bilo skrivanja u oklopu dok drugi lagodno prisvajaju vaše zasluge!

Devica: Tabela obaveza puca, ali novčanik konačno prestaje da bude izvor stresa

Vaš letnji blagoslov ne znači ležanje na plaži – znamo da vas to samo dodatno uznemiri. Problem je u onom poznatom grču da za svaki zarađeni dinar morate da se dokazujete ljudima koji znaju manje od vas. E, tome se nazire kraj!

Do kraja vikenda videćete kako onaj poslovni dogovor koji je nedeljama „stajao u mestu“ odjednom dobija zeleno svetlo. Prestanite da proveravate svaku tuđu tačku i zarez u papirima – pustite da se stvari raspletu bez vaše kontrole. Dobar san biće vaš najveći uspeh, zato isplanirajte tišinu u kući, a ne nove radne spiskove.

Vaga: Kraj beskrajnim pregovorima koji vas ne vode nikuda

Odjednom vam je sve jasno: znate tačno s kim gubite vreme iz dana u dan. Ovo vreme je kao stvoreno da očistite svoj krug od onih „energetskih vampira“ koji vas samo crpe. Očekuje vas ozbiljan razgovor u petak ujutru, a vaš glavni adut biće činjenica da vam više uopšte nije stalo da se svima dopadnete.

Kad prestanete da pažljivo vagate svaku sitnicu, prava osoba će konačno dobiti prostor da vas stvarno čuje. I obrišite već jednom onu poruku koja vam danima stoji u telefonu na pola ukucana – ne vredi čekati!

Strelac: Spakujte kofere, stiže nagrada za hrabrost!

Vatra se napokon vraća tamo gde joj je mesto. Ovaj period vam donosi konkretne rezultate na sto, i to ne na kašičicu, već kroz pravu, naglu promenu svakodnevnog tempa.

Oko petnaestog u mesecu stiže jasna ponuda za promenu posla ili rešavanje onog stambenog pitanja o kom predugo ćutite. Nema više povlačenja pred onima koji su vas zimus kočili. Zgrabite taj trenutak punom šakom i bez mnogo premišljanja recite „da“ – vreme je za vaš sledeći veliki korak!

Vreme je da presečete!

Nije nimalo slučajno što ovaj veliki astrološki presek dolazi baš sada, kada kalendar nezadrživo prelazi u drugu polovinu meseca i mnogi nepovratno gube početni radni elan. Ovaj letnji blagoslov dolazi isključivo onim pojedincima koji su zaista spremni da grubo preseku i ugase staru obavezujuću rutinu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com