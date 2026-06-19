Leto 2026. za dva znaka pretvara mukotrpnu godinu u najbolji period, a sve počinje jednim Jupiterovim potezom 30. juna

Leto 2026. za dva znaka briše tešku godinu i otvara vrata koja su dugo bila zatvorena. Proverite da li ste među srećnicima.

Leto 2026. za dva znaka znači kraj jedne mučne, ustajale godine i početak perioda u kome se sve poklapa kako treba. Astrologinja Bela Popa kaže da ova sezona donosi obilje i niz prilika koje stižu jedna za drugom. Ovi znaci uskoro postaju „glavni likovi“ svoje priče. Sve teškoće ostaju iza njih, a napreduju i u novcu, i u odnosima, i u stvarima koje ne umeju ni da imenuju.

Lav: Jupiter ulazi u vaš znak i pali reflektor baš na vas

Lave, pripremite se da budete primećeni, i to iz pravih razloga. Početkom godine osećali ste se izolovano, možda i usamljeno. To se menja 30. juna, kada Jupiter, planeta sreće i izobilja, ulazi u vaš znak. Odjednom postajete vidljiviji nego ranije.

„Ljudi će vas više primećivati, a vrata će se lakše otvarati“, kaže Popa. „Stvari će ponovo početi da teku u vašu korist.“ Taj osećaj vraća vam sigurnost i optimizam koji su nedostajali mesecima.

Ljubavni život dobija isti zamah. Severni čvor ulazi u vašu sedmu kuću partnerstava, pa biste mogli da sretnete osobu koja deluje sudbinski. Ali traži se i vaš deo posla. Pustite ono što vam više ne služi, bilo da je veza ili stari obrazac ponašanja. Kada Sunce uđe u Lava 22. jula, ljubav i obilje stižu sama od sebe.

Vodolija: Severni čvor stiže u vaš znak i sve namešta na svoje mesto

Vodolije, ovo leto donosi jak osećaj sudbine. U poslednje vreme zaista ste se mučili, ali sve to nije bilo uzalud. Severni čvor ulazi u vaš znak 26. jula, i tada postaje jasno da ste tačno tamo gde treba da budete.

„Ovde počinju da se dešavaju sudbonosni događaji“, kaže Popa. „Stvari se preuređuju i dolaze na svoje mesto da bi vas uskladile sa većom sudbinom.“ Do početka jeseni vaš život će izgledati neprepoznatljivo, na najbolji mogući način.

Romantika obično nije vaš prioritet, ali ovog leta menja se i to. Jupiter ulazi u vašu sedmu kuću partnerstava, pa odnosi postaju zdraviji i topliji. Ako ste slobodni, nemojte se povlačiti. Baš sada biste mogli da sretnete osobu koja menja sve.

Zašto baš ova dva znaka, a ne neki treći

Zato što se na leto 2026. za dva znaka poklapaju dva najjača tranzita ove sezone. Jupiter menja znak posle godinu dana, a Severni čvor se pomera retko. Lav i Vodolija stoje tačno na osi tih kretanja, pa ih promena pogađa direktno.

Šta da uradite da ne propustite svoj trenutak

Najveća greška ovog leta je čekanje da sreća pokuca sama. Tranziti otvaraju vrata, ali kroz njih morate da prođete vi. Recite „da“ pozivima, sastancima i ljudima koje biste inače odbili. Ako vam neka veza ili navika oduzima energiju, ovo je trenutak da je pustite.

Astrologija ne garantuje ishod, ona pokazuje smer. Ostalo zavisi od toga koliko ste spremni da se pokrenete dok je vetar u leđa. A ovog leta jeste, za Lava i Vodoliju naročito.

Da li ste vi Lav ili Vodolija i osećate li već da se nešto pomera? Napišite u komentarima šta vam se promenilo od početka juna

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