Majstori za novac: Ovim znacima leto donosi kraj dugova i finansijski procvat

Leto donosi kraj dugova trima znacima i prvi mir u novcu posle meseci natezanja. Pogledajte da li ste među njima i šta da uradite.

Tri znaka u junu prvi put posle meseci gledaju u račun bez knedle u grlu. Leto donosi kraj dugova i to ne na kašičicu, već kao olakšanje koje se oseti odmah, već pri prvoj uplati.

Planete su se namestile tako da se stare obaveze konačno zatvaraju. Trik nije u sreći, već u jednoj odluci koja vas čeka sredinom meseca, o njoj malo niže.

Devica: u sredu zatvarate račun koji vas je davio

Devici se ovog leta vraća novac koji je odavno otpisala. Negde oko sredine juna, najverovatnije u sredu, stiže uplata ili dogovor koji zatvara dug star skoro godinu dana. Vaša navika da sve zapisujete u svesku sada se isplati, jer tačno znate kome šta dugujete i ko duguje vama. Nemojte odmah trošiti taj priliv. Stavite ga sa strane, makar nedelju dana, dok ne legne. Mir u novcu vam dolazi polako, dinar za dinar, ali ovog puta ostaje.

Lav: prestajete da plaćate tuđe greške

Lavu je dosadilo da vadi druge iz problema svojim novcem. Ovog leta povlačite crtu, i to glasno. Krajem prve polovine juna dolazi ponuda za dodatni posao ili honorar koji menja sliku na računu. Uzmite je, čak i ako vam se čini da je sitnica. Upravo taj finansijski procvat ovog leta kreće od jedne male prilike koju biste lako odmahnuli rukom. Prestanite da pozajmljujete ljudima koji ne vraćaju. Vaša velikodušnost je lepa osobina, ali ne kada vas ostavlja u minusu.

Ribe: stari novac isplivava kad se najmanje nadate

Ribama se vraća nešto što su davno zaboravile, pozajmica, kapara ili novac iz nasledstva koji je stajao zarobljen. Tokom druge polovine meseca neko vam vraća dug o kojem više niste ni razmišljali. Vaša intuicija vam ovog leta radi u korist, pa ćete osetiti kad je pravi trenutak da pitate za svoj novac. Ne ćutite više iz nelagode. Kraj dugova za tri znaka najjače se oseti baš kod vas, jer vam se vraća i novac i samopouzdanje da tražite ono što je vaše.

Koji znak prvi izlazi iz dugova ovog leta?

Devica prva oseća olakšanje, već sredinom juna, kada se zatvara najstariji dug. Lav i Ribe slede do kraja meseca, kroz nove prilive i vraćanje starih pozajmica. Sva tri znaka leto dočekuju sa manje obaveza nego u proleće.

Jedna odluka koja sve menja

Najveći problem nije nedostatak novca, problem je stara navika da ga date pre nego što stigne do vas. Sva tri znaka ovog leta dobijaju priliku da prekinu lanac pozajmljivanja bez vraćanja.

Sredinom juna donećete odluku da kažete ne nekome ko vas godinama vuče nadole. Teško je, ali leto donosi kraj dugova. Novac koji ne date ovog puta ostaje vama, i tu se zatvara krug dugova koji je predugo trajao.

A vi, koji ste od ovih znakova i koji dug konačno zatvarate ovog leta? Napišite u komentarima kome ste poslednji put pozajmili, a niste videli povraćaj.

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