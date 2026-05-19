Kupaće se u parama: Leto za ova 4 znaka donosi obilje i ogromnu finansijsku sreću

Leto donosi obilje za tačno četiri znaka, a astrolozi tvrde da ulazak Jupitera u Lava krajem juna pokreće lavinu poslovnih prilika. Ovnovi, Blizanci, Lavovi i Vage ulaze u period u kojem se trud konačno pretvara u konkretne pare.

Ipak, ne radi se o instant bogatstvu niti o sreći koja pada s neba.

Merkur će dobar deo leta biti retrogradan, pa će najviše profitirati oni koji obnavljaju stare kontakte, slušaju intuiciju i grade dugoročne planove.

Impulsivni potezi ovog leta koštaju više nego inače.

Ovan: Jedan projekat preraste u ozbiljan novac

Ovnovi konačno hvataju ritam u kojem se ideje pretvaraju u realnu zaradu. Posle meseci u kojima su pokretali sve i svašta, a rezultati kasnili, leto 2026. donosi konkretne pomake i prvi pravi finansijski preokret.

Najviše dobijaju Ovnovi iz kreativnih branši, marketinga, sporta, obrazovanja, javnih poslova i privatnog preduzetništva. Jedan projekat će se izdvojiti i prerasti u nešto mnogo veće od početnog plana. Disciplina i fokus na jedan pravac su ključni – rasipanje energije usporava priliv novca.

Blizanci: Novac stiže kroz poruke i poznanstva

Blizancima leto donosi obilje kroz internet, društvene mreže, prodaju i poslove koji traže brzinu. Mogli bi da monetizuju ideje koje su do sada radili usput, a iznenadne prilike stižu preko poruke, preporuke ili slučajnog razgovora.

Sve se dešava munjevito, što ume da napravi haos ako se ne organizuju. Najveći dobitak ostvaruju Blizanci koji ne grabe svaku priliku, već biraju samo ono što realno mogu da iznesu do kraja.

Lav: Kraj jula menja sve

Lavovi ulaze u leto kao zvezda sezone. Jupiter im donosi snažniji period samopouzdanja i finansijskog napretka kakav nisu osetili godinama. Oni koji se usude da podignu cenu svog rada, pokrenu biznis ili konačno istupe pred javnost – osetiće rezultate brzo.

Kraj jula je presudan. Tada stiže velika poslovna ponuda, priznanje ili konkretan finansijski iskorak. Trud iz prethodnih meseci se isplati u jednom potezu.

Vaga: Avgust donosi obilje preko prave osobe

Za Vage najjači talas dolazi u avgustu. Pare stižu kroz ljude – preporuke, saradnje, slučajne susrete na letovanju. Mreža poznanstava odlučuje koliko će novca proći kroz njihov račun.

Mnoge Vage će dobiti šansu od osobe od koje to najmanje očekuju. Najviše profitiraju oni iz oblasti estetike, umetnosti, medija, prava, savetovanja i svih poslova gde se ceni lični imidž i javni nastup.

Šta nikako ne smete da uradite ovog leta

Retrogradni Merkur je zamka. Ne potpisujte ugovore na brzinu, ne ulazite u investicije bez provere i ne verujte ponudama koje deluju previše dobro da bi bile istinite. Astrolozi savetuju da se velike odluke pomere za septembar.

Najveću grešku prave oni koji misle da obilje leta 2026. znači da nema potrebe za oprezom. Sreća pomaže pripremljenima, ne onima koji jure svaki blic.

