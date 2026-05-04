Čeka ih leto iz snova: Čuveni astrolog otkriva 3 znaka kojima se do avgusta ispunjava baš svaka želja

Leto iz snova kuca na vrata trima znacima horoskopa. Pogledajte da li ste među izabranima i iskoristite šansu pre avgusta.

Leto iz snova ne dolazi svima istovremeno, ali poznati astrolog tvrdi da tri znaka horoskopa ulaze u period kada im se okolnosti slažu kao kockice u domino efektu.

Do kraja avgusta, sve što su priželjkivali mesecima dobija konkretnu formu. Posao, ljubav, pa i odavno odložena putovanja, sve to stiže bez velike borbe.

Koja tri znaka očekuje leto iz snova

Reč je o znacima koji su prošli kroz dug period preispitivanja i pritiska. Sada im kosmos vraća dug. Astrolog ističe Bika, Device i Ribe kao glavne dobitnike sezone.

Bik: Konačno naplaćujete strpljenje

Pripadnici ovog znaka mesecima su gurali iste obaveze bez vidljivog rezultata. Sada se priča menja. Stari poznanici vraćaju dugove, poslovne ponude stižu sa neočekivanih adresa, a emotivni život dobija toplinu kakvu Bik traži već dugo. Mnogi će tokom jula doneti odluku koja menja narednih pet godina.

Najjači talas stiže oko sredine jula, kada Venera prolazi kroz vaš sektor finansija. Ne odbijajte pozive na druženja, jer baš tu vas čeka osoba koja otključava nova vrata. Bajkovito leto za znake poput Bika znači i konkretan novac, ne samo lepe reči.

Devica: Posao se okreće u vašu korist

Device su poslednjih meseci ćutale i radile. Sada dolazi vreme da se to vidi i naplati. Šef primećuje vaš trud, a oni koji razmišljaju o promeni firme dobijaju ponudu kakvu nisu očekivali. Ispunjenje svake želje za Device kreće od profesionalnog priznanja, a onda se širi i na privatni život.

Slobodne Device upoznaju nekoga kroz posao ili putovanje. Veza koja kreće u julu ima ozbiljan potencijal. Zauzete pripadnice ovog znaka rešavaju jedan stari nesporazum koji je dugo visio u vazduhu.

Ribe: Magično leto pred nama vraća osmeh

Ribe ulaze u fazu kreativne eksplozije. Ako se bavite umetnošću, marketingom ili bilo čim što traži maštu, ovo je vaš trenutak. Projekti koji su stajali u fioci dobijaju zeleno svetlo. Tri srećna znaka ovog leta dele jednu osobinu, a kod Riba je to upravo intuicija koja ih vodi pravo do prave osobe i prave prilike.

Putovanje koje ste odlagali sada se dešava, i to ne kao obična pauza, već kao prekretnica. Mnoge Ribe će tamo doneti odluku o selidbi ili promeni karijere.

Zašto baš ova tri znaka dobijaju leto iz snova

Jupiter ulazi u povoljan ugao prema zemljanim i vodenim znacima. Jupiter je planeta sreće i ekspanzije, a kada se poklopi sa Saturnovim stabilnim aspektom, dobijate kombinaciju koja donosi konkretne, opipljive rezultate. Ne ide reč samo o euforiji, već o trajnim promenama.

Kako iskoristiti letnji blagoslov zvezda

Period najjače energije traje od polovine juna do kraja avgusta. Nemojte sedeti i čekati da vam se sve samo svali u krilo. Kosmos pomaže onima koji se kreću. Pošaljite tu prijavu, javite se starom prijatelju, kupite kartu koju odlažete.

Da li se ispunjenje svake želje odnosi samo na ova tri znaka

Ne. Bik, Devica i Ribe imaju najjače aspekte, ali svi znaci osećaju pojačanu Jupiterovu energiju tokom leta. Razlika je u intenzitetu i brzini kojom se stvari odvijaju.

Šta ako niste u tri srećna znaka

Ostali znaci takođe imaju otvorene prozore prilika, samo na drugim životnim poljima. Vodolije rade na zdravlju, Lavovi na vezama, Ovnovi na finansijama. Magično leto pred nama nikoga ne ostavlja praznih ruku, ali traži od svakoga drugačiji potez.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com