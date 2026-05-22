Leto velike sreće: Četiri znaka Zodijaka ostavljaju stres iza sebe i postaju nezaustavljivi

Leto velike sreće dolazi za četiri znaka koja su predugo nosila tuđ teret. Pročitajte da li ste i vi na ovoj listi.

Leto velike sreće počinje tačno 21. juna, kada Sunce uđe u znak Raka, a četiri znaka Zodijaka donose odluku da prestanu da odgovaraju na pozive koji ih iscrpljuju. Ovaj period ne donosi loto dobitak, već nešto znatno ređe: mir u sopstvenoj koži i osećaj da konačno nikome ništa ne treba objašnjavati.

Ova faza ima jednu specifičnost koja se retko pominje u astrološkim prognozama. Sreća ne stiže onima koji najviše rade, već onima koji prvi puste ono što ih vuče nadole. Upravo zbog toga, lista znakova koji ulaze u miran period potpuno je neočekivana.

Četiri znaka Zodijaka u prvom planu: Zašto su izostali uobičajeni favoriti?

Najveća greška u letnjim horoskopima jeste forsiranje istih znakova svake godine. Bik, Lav i Strelac obično dominiraju pričom svakog juna, međutim, trenutna planetarna konstelacija ide potpuno drugim putem. Trenutni aspekti favorizuju one koji su poslednjih meseci u tišini podnosili najveći teret.

Ovaj preokret i period stabilnosti odnosi se na Raka, Devicu, Vagu i Ribe.

Rak otvara sezonu i prvi oseti olakšanje

Rak ulazi u svoju sezonu sa osećajem da mu je neko skinuo ranac koji nosi od jeseni. Porodična tema koja je tinjala od marta dobija mirno rešenje, najverovatnije u prvoj polovini jula. Novac stiže preko nečega što ste ranije odbili, pa se sada vraća pod boljim uslovima.

Ne žurite sa odgovorom kada vam u utorak popodne neko ponudi staru saradnju. Pustite da prođe noć. Rakovi ovog leta najviše greše kada kažu „da“ iz navike, a ne iz želje.

Devica konačno prestaje da spasava druge

Devica ulazi u letnji period sreće tako što prvi put posle dugo vremena zatvori telefon i ne oseti grižu savesti. Posao koji ste vukli sami dobija pojačanje, neko novi u timu skida vam pola tereta sa stola. Plata ili honorar rastu kroz konkretnu ponudu koja stiže do sredine jula.

Greška broj jedan. Ne pristajte da budete savetnik svima koji vam se jave sa istom dramom treći put zaredom. Vaša energija sada vredi više nego ranije, i to se vidi.

Vaga dobija odluku koja se mesecima vukla

Vagino leto donosi nešto što retko stiže ovom znaku, jasnoću bez kolebanja. Ljubavna situacija koja vas je držala u sivoj zoni od proleća dobija boju, u jednom ili drugom smeru. Oba ishoda su za vas dobra, iako se trenutno tako ne čini.

Finansijski, sredina avgusta donosi priliv koji niste planirali, najverovatnije kroz nešto što ste ranije smatrali izgubljenim. Ne trošite ga odmah na druge. Ovog puta je red da kupite nešto sebi bez objašnjenja.

Ribe ulaze u period u kome niko ne može da ih iznervira

Ribe su znak koji ovog leta najviše dobija kroz unutrašnju promenu. Ljudi koji su vas godinama provocirali odjednom gube moć, jednostavno više ne kačite njihove reči. To nije ravnodušnost, to je rast koji ste platili teškim mesecima.

Posao stiže preko poznanstva koje ste smatrali beznačajnim. Neko koga ste sreli na slavi ili svadbi prošle godine vraća se sa konkretnom ponudom. Druga polovina jula donosi razgovor koji menja vašu rutinu narednih meseci.

Šta tačno donosi leto velike sreće

Leto velike sreće donosi period od oko deset nedelja u kojem ova četiri znaka prestaju da nose teret tuđih odluka. Dolazi vreme za povratak kontrole nad sopstvenim vremenom, kao i za materijalnu ili emotivnu nagradu za trud koji je davno uložen. U ovom ciklusu, sreća se ne manifestuje kroz borbu i pobedu, već kroz duboko i dugoočekivano olakšanje.

Kako da ne propustite svoj trenutak

Najveći problem nije nedostatak prilike, problem je što je sreća tiha. Ne stiže sa fanfarama, stiže kao mejl koji vam deluje nevažno ili kao poziv u nezgodno vreme. Otvorite ga ipak. Ova četiri znaka ovog leta najviše dobijaju kada usporavaju, a najviše gube kada pokušavaju da kontrolišu svaki detalj.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com