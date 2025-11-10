Lilit i retrogradna energija: Astrolog upozorava na najopasnije dane ove nedelje

Pred nama je nedelja puna izazova, a prema astrološkinji, evo koji su dani najopasniji.

Nedelja od 10. do 16. novembra biće posebna, jer ćemo doživeti retrogradni Merkur, Lilit i nekoliko neobičnih dana. Zato je važno znati koji su datumi najbolji za pravljenje važnih planova, a koji nisu. Astrološkinja Katerina Solovjova podelila je šta horoskop obećava za nedelju i otkrila najopasnije dane

10. novembar

„Zbog retrogradnog kretanja Merkura (od 9. do 29. novembra), izbegavajte zakazivanje važnih pregovora, potpisivanje novih ugovora, kupovinu elektronike, poslovna putovanja, polaganje ispita, vršenje većih plaćanja ili razjašnjavanje odnosa sa komšijama“, upozorila je astrološka.

U ponedeljak je najbolje izbegavati započinjanje bilo čega novog ili promenu frizure. Vaši postupci mogu doneti neočekivane i neplanirane rezultate.

11. novembar

Nepovoljan je dan za nove poduhvate i važne odluke, kao i za hirurške ili stomatološke procedure i posete frizeru.

„Zbog opšte pozadine dana, ne započinjite nikakve nove aktivnosti vezane za dobijanje novog posla, kupovinu ili popravku automobila ili kućnih aparata, duga putovanja ili prekovremeni rad“, rekla je astrološkinja.

„Povlačan je dan za političare, reformatore, šoumene i producente. Grupne aktivnosti i kolektivne diskusije o problemima biće korisne. Pitanja koja uključuju dužnost i odgovornost biće uspešna. Preporučuju se šetnje u prirodi, bavljenje fizičkim vežbama i tretmani vodom. Muškarci bi trebalo da daju poklone ženama“, dodala je.

Privlači događaje koji izazivaju patnju i negativna iskustva, što može dovesti do razočaranja u životu, pesimizma i gubitka vere.

„Izbegavajte lenjost, besposlenost, lakomislenost, sujetu, rasipništvo, pokazivanje, strast, prekomerno kockanje i komplekse, i neuspehe prihvatajte mirno“, savetovala je astrolog.

12. novembar

Solovjova je upozorila da je ovo kritičan dan, koji označava promenu Mesečeve faze. To je nepovoljan period za nove projekte ili važne odluke, kao i za hirurške ili stomatološke zahvate i posete frizeru.

„Izbegavajte nepotrebno brbljanje, ogovaranje i dezinformacije. Pazite na svoje stvari kako ih ne biste izgubili. Moguće su obmane i prevare. Grupni rad se ne preporučuje. Intuicija i intelektualne sposobnosti će se povećati, a možda ćete pronaći nove ideje za rešavanje starih problema“, rekla je astrološkinja.

13. novembar

„Težak je dan koji zahteva snažnu unutrašnju disciplinu i nesebičnost. Opasnost leži u precenjivanju svojih sposobnosti. Sedentarni način života je štetan“, upozorio je stručnjak.

Ovo je vreme za uzdržanost, oprez i post. Završite svoje zadatke i obavite čišćenje kuće. Povoljno je vreme za one čiji posao podrazumeva opravdani rizik.

Izbegavajte da jedete meso. Post i meditacija su korisni.

14. novembar

„Zbog opšte pozadine dana, najbolje je ne započinjati nikakve nove aktivnosti vezane za velike finansijske transakcije, registraciju braka, nova poznanstva, registraciju preduzeća, skupe kupovine, kredite, redizajn imidža ili enterijera, nove kozmetičke ili plastične procedure, ili nepoznatu hranu“, savetovao je astrolog.

Potrebna je fizička aktivnost, posebne vežbe i joga. Ojačajte svoje zdravlje i poboljšajte svoj duhovni nivo. Bavite se aktivnim, kreativnim radom.

15. novembar

Od 15. do 24. novembra, Merkur i Sunce biće u konjunkciji sa fiktivnom izračunatom tačkom poznatom kao Crni Mesec (takođe se naziva Lilit). Smatra se karmičkim indikatorom u horoskopu osobe, simbolizujući skrivene osobine, strahove, komplekse i anksioznosti, kao i moguće sudbonosne greške, pogrešne procene i pojačane sukobe. Tokom ovih dana važno je ostati budan, oprezan i izbegavati agresiju i negativnost.

16. novembar

Astrološkinja savetuje da se ne preduzimaju novi poduhvati i da se ne donose važne odluke. To je dobro vreme da se prekinu veze sa nepouzdanim ljudima, odvoji od partnera, podnesu žalbe i potraži zaštita.

„Ne trošite energiju uzalud i uzdržite se od aktivnih aktivnosti. Postoji velika verovatnoća krađe. Možda ste skloni precenjivanju svojih dostignuća. Izbegavajte seksualno uživanje“, primetila je Solovjova.

