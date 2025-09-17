Lista od najgoreg do najboljeg horoskopskog znaka: Neki će se baš uvrediti

Ovaj poredak će mnoge iznenaditi, a pojedini se sigurno neće složiti sa svojim mestom na listi.

Prema astrološkinji Suzan Tejlor, svaki znak Zodijaka nosi svoje vrline i mane, ali neki su po njoj neprikosnoveno bolji od drugih.

Jarac – na dnu lestvice

Jarčevi deluju distancirano i često bezrazložno mrzovoljni. Njihove neočekivane uvrede mogu biti ponižavajuće, a potom se prave nevini kao žrtva. Njihova hladnoća ponekad odagna i najbliže.

Blizanci – površni i rastreseni

Blizanci vole da čavrljaju, ali to često ostaje samo na površini. Ne žele ozbiljne razgovore, lako se ometaju i mogu delovati dvolično kad zanemare tuđa osećanja.

Vodolija – emotivno neosetljiva

Vodolije su originalne i nekonvencionalne, ali nekima deluju hladno i nepouzdano. Nedostatak empatičnosti kod njih prerasta u pravo “psihopatsko” ponašanje, tvrdi astrološkinja.

Bik – opsednut i tvrdoglav

Bikovi se vezuju za svoje strasti, bilo da je reč o karijeri, hobijima ili finansijama. Njihova opsesija prerasta u tvrdoglavost – ništa ih ne može odvratiti od zacrtanog cilja.

Škorpija – surova iskrenost

Škorpije se ne libe da budu okrutno iskrene, verujući da je to pošteno. Njihova strastena priroda često izbije u bes, što drugima deluje traumatično.

Lav – arogantan i nepopustljiv

Lavovi su velikodušni i odani, ali ne podnose kritiku. Debata im je stran pojam – veruju da su uvek u pravu i neće tolkovati alternativne stavove.

Rak – preosetljivi i zahtevni

Rakovi su emotivni i brižni, ali ih lako uvrediti. Njihova stalna potreba za potvrdom ljubavi i pažnje ume da iscrpi okolinu.

Strelac – nezavistan idealista

Strelčevi su vedri i slobodni, ali ponekad su toliko samostalni da im drugi postanu dosadni. Privlači ih avantura, a stabilnost ih plaši.

Ribe – izuzetno empatične

Ribe vrede zbog kreativnosti i topline, ali izbegavaju sukobe i teško postavljaju granice. Njihova nesposobnost da se suprotstave drugima ponekad ih skupo košta.

Ovan – odlučni pioniri

Ovnovi deluju naglo, ali su pre svega istrajni. Njihova ambicija i želja da partner bude srećan čine ih energičnim i motivisanim.

Devica – diskretni intelektualci

Device prepoznaju finese i retko ostaju neprimećene kad progovore. Inteligentne i efikasne, uvek imaju spremno precizno objašnjenje.

Vaga – pravi dragulj Zodijaka

Vage su najveći zlatni standard – ljubazne, pravedne i pažljive prema tuđim osećanjima. Njihova neodlučnost ponekad iritira, ali dobrobit okoline je njihov glavni moto.

Ova lista je pre svega zabavan vodič kroz astrološke osobine, a svako mesto može biti izazov za raspravu među prijateljima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com