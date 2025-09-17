Lista od najgoreg do najboljeg horoskopskog znaka: Neki će se baš uvrediti

Ovaj poredak će mnoge iznenaditi, a pojedini se sigurno neće složiti sa svojim mestom na listi.
Prema astrološkinji Suzan Tejlor, svaki znak Zodijaka nosi svoje vrline i mane, ali neki su po njoj neprikosnoveno bolji od drugih.
Jarac – na dnu lestvice
Jarčevi deluju distancirano i često bezrazložno mrzovoljni. Njihove neočekivane uvrede mogu biti ponižavajuće, a potom se prave nevini kao žrtva. Njihova hladnoća ponekad odagna i najbliže.
Blizanci – površni i rastreseni
Blizanci vole da čavrljaju, ali to često ostaje samo na površini. Ne žele ozbiljne razgovore, lako se ometaju i mogu delovati dvolično kad zanemare tuđa osećanja.
Vodolija – emotivno neosetljiva
Vodolije su originalne i nekonvencionalne, ali nekima deluju hladno i nepouzdano. Nedostatak empatičnosti kod njih prerasta u pravo “psihopatsko” ponašanje, tvrdi astrološkinja.
Bik – opsednut i tvrdoglav
Bikovi se vezuju za svoje strasti, bilo da je reč o karijeri, hobijima ili finansijama. Njihova opsesija prerasta u tvrdoglavost – ništa ih ne može odvratiti od zacrtanog cilja.
Škorpija – surova iskrenost
Škorpije se ne libe da budu okrutno iskrene, verujući da je to pošteno. Njihova strastena priroda često izbije u bes, što drugima deluje traumatično.
Lav – arogantan i nepopustljiv
Lavovi su velikodušni i odani, ali ne podnose kritiku. Debata im je stran pojam – veruju da su uvek u pravu i neće tolkovati alternativne stavove.
Rak – preosetljivi i zahtevni
Rakovi su emotivni i brižni, ali ih lako uvrediti. Njihova stalna potreba za potvrdom ljubavi i pažnje ume da iscrpi okolinu.
Strelac – nezavistan idealista
Strelčevi su vedri i slobodni, ali ponekad su toliko samostalni da im drugi postanu dosadni. Privlači ih avantura, a stabilnost ih plaši.
Ribe – izuzetno empatične
Ribe vrede zbog kreativnosti i topline, ali izbegavaju sukobe i teško postavljaju granice. Njihova nesposobnost da se suprotstave drugima ponekad ih skupo košta.
Ovan – odlučni pioniri
Ovnovi deluju naglo, ali su pre svega istrajni. Njihova ambicija i želja da partner bude srećan čine ih energičnim i motivisanim.
Devica – diskretni intelektualci
Device prepoznaju finese i retko ostaju neprimećene kad progovore. Inteligentne i efikasne, uvek imaju spremno precizno objašnjenje.
Vaga – pravi dragulj Zodijaka
Vage su najveći zlatni standard – ljubazne, pravedne i pažljive prema tuđim osećanjima. Njihova neodlučnost ponekad iritira, ali dobrobit okoline je njihov glavni moto.
Ova lista je pre svega zabavan vodič kroz astrološke osobine, a svako mesto može biti izazov za raspravu među prijateljima.
