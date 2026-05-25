Ljubavni horoskop za ponedeljak, 25. maj: jedan znak dobija sudbinsku poruku, drugi konačno priznaje istinu

Ljubavni horoskop ponedeljak donosi neočekivane obrte za svaki znak. Pročitajte šta vas čeka pre nego što napravite prvi korak.

Ljubavni horoskop ponedeljak otvara nedelju koja neće biti dosadna. Mesec u Strelcu pravi tenziju sa Venerom, a to znači jedno: ono što ste gurali pod tepih, isplivaće pre kafe.

Jedan znak dobija poruku posle ponoći. Drugi konačno kaže ono što godinu dana ćuti. Treći će morati da bira između navike i osobe koja mu se vrti po glavi.

Ovan: stara ljubav kuca na vrata, ali oprezno

Neko iz prošlosti pojaviće se kroz najobičniju situaciju, možda komentar ispod fotografije. Ne jurite odgovor. Pustite da prvo oni objasne zašto su ćutali. Slobodni Ovnovi imaju šansu na poslu, kolega koji se smeje vašim šalama nije slučajno tu.

Bik: tišina partnera nije ono što mislite

Vaš partner je povučen jer rešava nešto svoje, ne zato što vas ne voli. Ne pravite scenu danas. Postavite jedno konkretno pitanje uveče i dobićete iskren odgovor. Samci, ne odgovarajte na poruke u tri ujutru, ta osoba vas testira.

Blizanci: ljubavna prognoza za ponedeljak traži odluku

Igrate na dve strane već neko vreme i to počinje da se vidi. Jedna od te dve osobe danas postavlja direktno pitanje. Lagati više nema smisla. Iskrenost boli pet minuta, izvrdavanje boli mesecima.

Rak: poruka koja menja raspoloženje

Oko podneva stiže poruka koju ste tajno čekali. Nećete je odmah otvoriti, pravićete se važni. Pravilno. Odgovorite tek uveče, ali odgovorite kratko i toplo. U braku, predložite šetnju umesto serije.

Lav: priznanje koje ste odlagali

Vreme je da kažete šta osećate prema osobi koja se već mesecima vrti oko vas. Strah od odbijanja košta vas više nego što mislite. Lavovi u vezi, pažnja, partner primećuje sitnice koje ignorišete.

Devica: zašto se baš danas javlja ta osoba

Neko koga ste otpisali pre par meseci traži drugu šansu. Nemojte odmah reći ne, ali ni odmah reći da. Tri dana razmišljanja je vaše pravo. Slobodne Device imaju jak flert preko aplikacije, ali jedan profil nije ono što izgleda.

Vaga: ljubav vam dolazi tamo gde je ne tražite

Ljubavni horoskop za ponedeljak donosi vam najveće iznenađenje ponedeljka. Osoba sa kojom delite sasvim drugu temu, posao, hobi, komšiluk, pokazuje da gleda u vas drugačije. Pustite razgovor da se produži. U vezi, partner planira nešto sitno ali simbolično.

Škorpija: rezovi koji se moraju napraviti

Znate vi tačno o kome se radi. Ta osoba vam crpi energiju i obećava izmaglicu. Danas je dan kada presečete, bez dugih objašnjenja. Kratka poruka, bez emotikona, bez naknadnih pitanja. Tek tada se otvara prostor za nekoga ko vas zaista vidi.

Strelac: flert na putu, ali bez ludosti

Putovanje, makar i kratko, donosi vam zanimljiv susret. Razmena brojeva da, planiranje venčanja ne. Strelci u dugoj vezi treba da obrate pažnju na ljubomoru partnera, neće je glasno pokazati ali će se nakupljati.

Jarac: partner traži toplinu, ne logiku

Vi rešavate sve kao tabelu, a osoba pored vas želi zagrljaj bez razloga. Spustite telefon večeras. Samci, kolega koji vam već neko vreme šalje šale, neće još dugo čekati jasan signal.

Vodolija: stari prijatelj postaje nešto više

Granica između prijateljstva i nečeg ozbiljnijeg danas se briše. Razgovor produžite, ne bežite u šalu kad postane lično. U braku, izbegnite raspravu o novcu pred decom.

Ribe: intuicija vam radi punom parom

Osetićete tačno ko laže, ko se trudi i ko se igra. Verujte tom osećaju, čak i kada nemate dokaz. Slobodne Ribe imaju neobičan san koji nije slučajan, zapišite ime koje vam se pojavi.

Šta donosi Mesec u Strelcu za ljubav danas

Mesec u Strelcu u kvadratu sa Venerom donosi iskrene, ponekad i prebrze izjave. Idealan dan za priznanja, loš dan za ultimatume i ljubomorne scene.

Kako iskoristiti astro prognozu ponedeljka

Najjača preporuka za sve znakove, ne donosite konačne odluke pre 18 časova. Tranzit popušta uveče i tada se vidi prava slika. Jedna iskrena rečenica danas vredi više od deset poklona narednog meseca.

