Ljubomora srednje ime za ova 4 znaka, jednostavno ne mogu da sakriju posesivnost!

Ljubomora srednje ime za ove znakove. Prema astrologiji ova Ovan, Rak, Lav i Škorpija bore se s ljubomorom, kako u ljubavnim odnosima tako i na poslu i prijateljstvu.

Ljubomora je veoma složen osećaj koji može začiniti, ali i zagorčati svaku vezu i život. Dok je mala doza posesivnosti ponekad i simpatična, astrologija nam otkriva da su neki znakovi Zodijaka prirodno skloniji osećaju nesigurnosti ili strahu od gubitka partnera. Iako se mogu manifestovati kod osoba različitih karaktera, nisu uvek odmah vidljive.

Ovan – ljubomora zbog nestrpljenja

Ovan je nestrpljiv horoskopski znak, a njegova ljubomora nastaje upravo iz nestrpljenja u ostvarivanju svojih ciljeva i snova.

Oni se često osećaju kao da neprestano pokušavaju da stignu druge. U stvari, oni su vođe i izrazito takmičarskog duha, stoga su i ljubomorni na osobe koje napreduju brže nego oni.

Umesto da svoju nemirnu energiju usmere na ono što su drugi postigli.

Savet je da preusmerite na vredniji cilj. Pronađite uzrok koji pali vašu unutrašnju moć.

Rak – ljubomora zbog nesigurnosti

Ispunjeni njihovim dubokim odnosima, vodeni znakovi strahuju od svega što preti tim vezama. Ispod njihovog hladnog oklopa nalaze se neverovatno osetljivi pojedinci kojima druge opasnosti lako prete.

Oni žude za sigurnošću i stabilnošću, pa pomoću ljubomore pokušavaju da održe drage osobe blizu. Iako su u iskušenju da zadrže sve svoje strahove i nesigurnosti u sebi, bolje je pustiti te emocije da teku.

Savet: umesto da se osećate nesigurno, upotrebite srce kako biste svojim bližnjima rekli koliko ih cenite.

Lav – oni na prvom mestu

Lavovi uspevaju kad “svetlucaju” u središtu pažnje i nisu baš oduševljeni kad ih neko izgura iza pozornice kako bi preuzeli vođstvo.

Ako se Lavovi mogu da izraze i osećaju cenjenim, manje su skloni ljubomori. Ljubomora dolazi kad im nedostaje pažnja, teško podnose kada drugi dobijaju komplimente.

Škorpija – ljubomora srednje ime izazvana paranojom

Njima je ljubomora srednje ime koje proizlazi iz Škorpijine paranoje. Vi ste jedan od najkreativnijih znakova u Zodijaku, ali ovu biste viziju mogli da koristite za izmišljanje scenarija koji se zapravo ne događaju.

Umesto da zamislite najgori mogući scenario, zašto ne biste dobro iskoristili svoju živopisnu maštu? Zamislite stvari koje se događaju u vašu korist,

(Krstarica/Superžena)

