Ljudi rođeni u ova 3 meseca predodređeni su za bogatstvo, prema kineskoj astrologiji

Prema kineskoj astrologiji, mesec rođenja po lunarnom kalendaru otkriva urođene osobine koje vode čoveka do materijalnog uspeha. Veruje se da oni rođeni u tri specifična lunarna meseca imaju prirodnu sklonost da prepoznaju i iskoriste poslovne prilike, što im donosi značajne finansijske nagrade.

8. lunarni mesec (23. avgust – 23. septembar)

Ljudi rođeni u osmom mesecu lunarnog kalendara često važe za poslovne genijalce koji brzo uočavaju i koriste prilike. Pripadnici ovog perioda obično imaju preduzetnički duh i lako se snalaze kao lideri u sopstvenim projektima. U kineskoj astrologiji, osmi mesec vezan je i za znak Ovce ili Koze, životinje povezane s blagostanjem i komforom, pa se njihovoj sreći na finansijskom planu dodatno pridaje važnost.

12. lunarni mesec (22. decembar – 21. januar)

Iako introvertni, oni rođeni u dvanaestom mesecu poseduju izuzetnu motivaciju kada su u pitanju novčani ciljevi. Disciplina i stav „plan, plan, akcija“ čine ih odličnim akumulatorima bogatstva. U zapadnoj astrologiji to su često Jarčevi, čija posvećenost, strateško razmišljanje i istrajnost na kraju uvek daju rezultat u vidu finansijskog napretka.

1. lunarni mesec (21. januar – 20. februar)

Prvorođeni lunarnog ciklusa odlikuje snažan pionirski duh i spremnost da se upuste u nepoznato. Ova pozitivna energija i otvorenost za nove inicijative često rezultuje izvanrednim dostignućima kako u karijeri, tako i u ličnom razvoju. U mnogim kulturama početak nove lunarne godine simbolizuje nove šanse, pa oni rođeni u ovom periodu privlače prilike za blagostanje i uspeh.

Svaka od ovih astroloških projekcija je približna, ali nema sumnje da mesec rođenja može poslužiti kao vodič za prepoznavanje sopstvenih potencijala. Čak i ako niste rođeni u ova tri meseca, vi i dalje imate ključnu ulogu u sopstvenoj sudbini – vaše napore, planove i upornost niko ne može nadomestiti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com