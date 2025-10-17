Ljudi rođeni u ova tri meseca doživljavaju velike životne promene do kraja oktobra

Ljudi rođeni u ova 3 meseca doživljavaju najintenzivnije promene do kraja oktobra 2025. godine. Ove transformacije, iako zahtevne, otvaraju prostor za novi početak i jaču, stabilniju budućnost.

Astrolozi ističu da kosmičke energije sredinom i krajem oktobra 2025. godine donose snažne preokrete za ljude rođene u tri posebna meseca. Njih očekuju izazovi, ali i prilike za rast, transformaciju i nove početke.

Mart — suočavanje sa realnošću

Osobe rođene u martu, bilo da su Ribe ili Ovnovi, prolaze kroz period introspekcije i preispitivanja. Pod uticajem Neptuna, koji se vraća u znak Riba, biće primorani da se suoče sa iluzijama i ograničavajućim uverenjima. Ovaj mesec donosi im priliku da odbace zablude i pronađu jasniji pravac u životu.

Oktobar — vreme za dublje odnose

Rođeni u oktobru, pod uticajem Venere u Vagi i početka sezone Škorpije, ulaze u fazu u kojoj se odnosi stavljaju u prvi plan. Biće podstaknuti da jasno izraze svoje potrebe i da traže više od života i ljubavi. Ovo je trenutak kada mogu da ojačaju veze ili da se oslobode onih koje ih sputavaju.

Novembar — lekcije i nova snaga

Za one rođene u novembru, Mars u Škorpiji donosi dodatnu energiju i odlučnost. Njihova ambicija i samopouzdanje biće naglašeni, ali kraj meseca donosi i introspektivne trenutke kada Merkur ulazi u Strelca. To je period učenja iz prošlih grešaka i prilika da se isprave stari putevi.

