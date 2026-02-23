Ljudi rođeni u ovih 6 godina imaju posebne osobine, sudbinu i moći

Prema rečima profesionalnog astrologa, neke godine rođenja povezane su sa posebnim osobinama i čine da su ljudi rođeni u njima izuzetni.

Ljudi rođeni u ovih šest specifičnih godina imaju nešto posebno što ih čini posebnim. Poznati astrolog objašnjava zašto su njihove godine rođenja toliko jake.

Prema rečima profesionalnog astrologa, određene godine rođenja povezane su sa posebnim osobinama koje čine one rođene tokom tih godina izuzetno posebnim.

U videu, astrolog Evan Natanijel Grim objasnio je zašto su određene godine rođenja tako „moćne“, napominjući da astrologija svake od ovih specifičnih godina čini da se oni rođeni tokom ovih perioda ističu.

1. 1965 – inteligentni i prilično talentovani

Prema Grimu, ljudi rođeni 1965. godine „obično su veoma inovativni mislioci, na granici savanta“, i imaju nešto posebno što ih čini posebnim kada je u pitanju njihova inteligencija. „Postoje i neki neverovatni pisci iz tog vremena“, dodao je Grim.

Astrolog je objasnio da oni rođeni 1965. godine imaju jedinstven i veoma srećan položaj lunarnog čvora, što im daje posebnu sudbinu u životu. Prema Grimu, oni sa ovim položajima imaju tendenciju da budu prilično nadareni.

2. 1966 – posebne psihičke moći

Ljudi rođeni 1966. imaju nešto posebno što ih čini posebnim, rekao je Grim. Prema astrologu, „Mnogi ljudi u toj godini imaju izobilje psihičkih moći zbog konjunkcije Južnog čvora Neptuna u Škorpiji.“

Uprkos tome, mogu se boriti sa svojim delom stvari. Od obmane do zavisnosti, nije uvek lako. Međutim, ako možete da se nosite sa ovim stvarima, očekujte da budete usklađeni sa svojom pravom svrhom dok koristite svoju moć da manifestujete obilje koje zaslužujete.

3. 1967 – vizionari i umetnici

Prema Grimu, „1967. je iznedrila mnogo vizionara i ikonoklastičkih umetnika“, među kojima su novinar Anderson Kuper, muzičar Dejv Metjuz i di-džej Dejvid Geta. Oni rođeni 1967. imaju konjunkciju Urana i Plutona, što je astrolog Džejmi Partridž napisao kao dovodi do „dramatičnijeg“ životnog iskustva.

Od poznatih umetnika do poznatih političara, ljudi rođeni 1967. emituju buntovničku energiju, rekao je Grim. Pored toga, s obzirom na to da je Mars te godine retrogradan u Škorpiji, nije iznenađenje što oni rođeni 1967. imaju određenu prednost. Ispunjeni žestinom i intenzitetom, nije ni čudo što su tako često veoma uspešni i dobro poznati.

4. 1984 – ljudi koji imaju posebnu sudbinu

Još jedna posebna godina rođenja je 1984. Prema Grimu, „Ljudi rođeni posebno u prvoj polovini ove godine deo su karmičke kohorte koja je verovatno imala prošle živote šireći verovanja ili informacije koje su se smatrale veoma kontroverznim za svoje vreme.“

Kao nešto iz filma, ljudi sa ovom godinom rođenja došli su u ovaj život sa urođenom sposobnošću da propovedaju ono što ih strastveno zanima. Zbog toga su mnogi od onih rođenih 1984. godine vešti u medijima i prodaji, tako da nije iznenađujuće što postoji mnogo osnivača tehnoloških kompanija rođenih 1984. godine.

Grim je ljude rođene 1984. godine nazvao „zvezdanim semenom“ ili ljudima sa posebnom sudbinom koja uključuje dovođenje čovečanstva u prosperitetniju i ispunjeniju eru.

5. 1989 – značajno bogatstvo

Tejlor Svift je odličan primer kako ljudi rođeni 1989. imaju nešto posebno što ih čini posebnim. Prema Grimu, „Ljudi rođeni 1989. mogu akumulirati značajno bogatstvo“, tako da ne čudi što se Sviftova neto vrednost procenjuje na milijarde.

Pored toga, sa Jupiterom u Blizancima, nije teško videti zašto su oni rođeni ove godine tako pametni. Sa toliko znanja o širokom spektru tema, ljudi rođeni 1989. mogu uspeti u svemu što naume.

6. 1998 – izuzetno opsesivni

Ljudi koji su rođeni 1998. imaju nešto posebno što ih čini posebnim. Prema Grimu, „Mnogi rođeni početkom te godine su izuzetno opsesivni i imaju izuzetno jaka uverenja o stvarima.“

Zbog toga, nije iznenađujuće što ovi ljudi znaju kako da ubede druge da se zalažu za zajedničke ciljeve. Naravno, ponekad mogu biti pomalo strastveni. Međutim, njihova tehnološka stručnost u kombinaciji sa njihovim snažnim glasom čini ovu grupu silom sa kojom se treba računati, rekao je Grim.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com