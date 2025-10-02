Ljudi rođeni u ovom znaku horoskopa važe za hladne i distancirane, ali zapravo su divni prijatelji

Ljudi rođeni u znaku Jarca često deluju rezervisano i udaljeno, ali u prijateljstvima su birani, odani i spremni da učine mnogo za one koje vole.

Pristojnost i selektivnost u prijateljstvima

Jarac pravi jasnu razliku između prijatelja i površnih poznanika; pridržava se pravila „manje je više“ i svoje poverenje daje samo onima koji ga zaista zaslužuju.

Odana i brižna priroda

Kada Jarac smatra nekoga pravim prijateljem, često ga stavlja čak i ispred članova porodice; pokazuje praktičnu brigu kroz pomoć u poslu i podršku u teškim situacijama.

Crni humor i unutrašnja toplina

Iako ih okolina ponekad doživljava kao ozbiljne i bez humora, Jarčevi često zabavljaju društvo pronicljivim zapažanjima i ponekad crnim humorom koji ne otkrivaju svima odmah.

Iskrenost i konstruktivna kritika

Jarčevi neće ići „niz dlaku“ prijateljima; otvoreno će reći šta misle kako bi ih podstakli na ispravke i dugoročno dobrobit, čak i ako to privremeno izazove nezadovoljstvo.

Zaštitnički i pouzdan partner u timu

Ako neko napadne njihovog prijatelja, Jarac će ga žestoko braniti, a u poslu su odgovorni i savesni saradnici na koje se može osloniti zbog fokusiranog pristupa i visokih standarda

