Ljudi rođeni u ovom znaku imaju moćnu zaštitu anđela: Sreća ih prati na svakom koraku

Blagoslov sa neba! Moćnu zaštitu anđela imaju samo ljudi rođeni u ovom znaku, jer ih je sudbina poljubila i osudila na večitu sreću.

Astrolozi veruju da je Strelac pod nadzorom anđela, te da mu oni pomažu da se izbori sa svim negativnim stvarima u životu.

Nepokolebljivi optimista i večiti putnik

Radoznao i energičan, Strelac je najveći putnik među znakovima zodijaka. Njihov filozofski pogled otvorenog uma motiviše ih da lutaju daleko i široko u potrazi za smislom života. Kao neko ko je ekstrovertan, optimista i entuzijasta teško ga je zadržati na zemlji. Strelac voli promene, u stvari promena je od suštinskog značaja da bi se osećao dobro.

Vatreni znak – Strelac svoje misli pretvara u konkretne akcije i u stanju je da „hoda bos po trnju“ da bi ostvario svoje ciljeve. Kao i ostali vatreni znaci on ima potrebu da je stalno u kontaktu sa svetom da bi iskusio što je više moguće. Nije mu u prirodi da sedi kod kuće i čeka da mu se nešto desi. Ako je potrebno da se nešto desi, on će to inicirati.

Zašto ih sreća prati na svakom koraku?

Vladajuća planeta Strelca je Jupiter, najveća planeta zodijaka. Kako je Jupiter pokretač sudbinske sreće, nije ni čudo što je Strelcima sreća uvek naklonjena. Uticaj Jupitera je jak na polju stvaranja i širenja, pa je za Strelca važno da mu obim struka ne postane jedina stvar koja se širi tokom životnog veka. Njegov entuzijazam nema granice, pa zato poseduje odličan smisao za humor i izraženu radoznalost.

Delovi tela koji su “kritični” kod Strelca su butine i kukovi, pa je za njega vrlo važno da uloži dodatni napor i povede računa o organima u toj oblasti. Zato što voli prirodu, naročito kampovanje i pešačenje, mora obratiti pažnju da ne povredi ove delove tela. On će biti srećan dokle god je u stanju da istražuje, pa bi umerene telesne vežbe pospešile njegovo zdravstveno stanje i dovele ga u formu da neometano traga.

Sloboda je najveće blago i plemenita misija

Problem sa Strelcima nastaje kada mu ostavite potpuno odrešene ruke. Pod uticajem Jupitera njima sloboda predstavlja najveće blago, jer samo tako neometano mogu da putuju i istražuju različite kulture i filozofije. Zbog svoje iskrenosti, Strelci su često nestrpljivi i netaktični kada treba nešto da kažu ili urade, pa je važno da nauče da se izraze na tolerantan i društveno prihvatljiv način.

To je mlad duh, lepog estetskog izgleda, sportske građe, voli plemenite sportove pa će tenis biti jedan od najomiljenijih. Strelac je otmen, aristokrata, ponekad buntovnik, poštuje tradiciju, ali ipak ide svojim putem. Strelac je sveštenik, astrolog, prorok. Velike nagrade, medalje, vojne zasluge upravo proističu iz jakog Jupitera. Da bi bili prvak u sportu ili pobednik u ratu, morate imati jakog Jupitera u natalnom horoskopu.

