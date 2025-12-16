Ljudi rođeni u ovom znaku su najveći emotivci: Vole do kraja, ali jednu stvar nikada ne opraštaju

Njihova ljubav je bezuslovna! Ovo su najveći emotivci i spremni su da vam daju sve. Ali zapamtite: ako ih povredite, gubite ih za ceo život.

Premda većina astrologa svrstava Rakove kao najosećajnije znake horoskopa, ipak prvo mesto po senzibilitetu zauzimaju Ribe. Njihova osećanja nemaju granice, jer Ribe ne samo da osećaju svoje emocije, već intenzivno prolaze i kroz tuđu bol i patnju. Njihova prava misija je da pomažu drugima, da im leče duševne rane i sakupljaju slomljena srca. Zato su oni najveći emotivci Zodijaka – sve doživljavaju višestruko dublje i nesebično od svih ostalih.

Sanjari Zodijaka: Zašto su Ribe neshvaćene i posebne

Ponekad mistična i neshvatljiva drugima, Riba budi sumnjičavost kod ostatka sveta zbog svoje posvećenosti i potrebi da spasava druge iz nevolje. Ovakvu sliku potpomaže vladalac ovog znaka, planeta Neptun – bog mora, misterija, dubina i snova.

Ribe se ne snalaze u materijalnom svetu i često beže od realnosti. Njihove emocije nemaju parametar, pa im često ružičaste naočare stvaraju iluziju u stvarnom životu. One su jedini znak horoskopa koji će nesebično pružiti utočište svakoj izgubljenoj duši i saosećati s njihovom boli i patnjom, ne tražeći ništa zauzvrat.

Neretko se zemljanim znakovima Ribe čine kao čudaci i mistici koji nisu baš u konekciji sa zdravim razumom, ali shvatiti Ribe je nešto više od proste matematičke radnje. One umeju toliko da razviju svoje instinkte da neke od njih čak imaju i „proročke sposobnosti“, a neretko i u snovima mogu „videti“ segmente budućnosti.

Vole do kraja, ali nikada ne opraštaju izdaju

Ribe vole duboko i nesebično se prepuštaju talasu emocija. Njihova ljubav nije kalkulacija; ona je bezgranična reka koja ne postavlja uslove. Kada vas Riba voli, ona vas prihvata u potpunosti, lečeći vaše rane i noseći vaše tajne. Ta čista i nežna predanost čini ih najranjivijima, jer je i najmanja izdaja za njih fatalna. Ipak, ako ih povredite, rizikujete da ih zauvek izgubite iz života.

Oni ne praštaju ne zato što su osvetoljubivi, već zato što je bol izdaje za njih prevelika i narušava samu strukturu njihovog unutrašnjeg sveta. Riba povredu ne zaboravlja, ona je upija u svoju dušu. Otići će tiho i bez nagoveštaja. Neće biti drame, neće biti glasnih svađa. Samo iznenadna, bolna praznina.

Pa i da nikada ne prebole rastanak i da vas i dalje vole u tišini, šansu da ih ponovo povredite nikada vam neće pružiti. Za Ribu, prekid je konačan čin samoodržanja.

