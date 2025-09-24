Ljudi u ovom znaku imaju srce anđela: Ne znaju da kažu ‘dosta’ – jer su rođeni da praštaju

Znak koji prašta i kad ga boli – da li ste vi među njima?

Neki ljudi ne znaju da kažu „dosta“ – ne zato što su slabi, već zato što su veliki. Ako ste ikada imali nekog u životu ko vas je voleo i kad niste zaslužili, ko je ćutao dok ste vikali, ko je ostajao dok ste odlazili – velika je šansa da je rođen u znaku Riba.

Ribe su emotivni titani, tihi heroji svakodnevice. Njihova snaga nije u borbi, već u praštanju koje boli, u sposobnosti da vide ono što drugi ignorišu – tuđe rane, strahove, nesigurnosti.

Rođeni da razumeju, čak i kad ih ne razumeju

Riba ne prašta jer ne zna za sebe. Prašta jer duboko oseća druge. Njeno „dosta“ nikad ne zvuči kao kraj – više kao tiho „još jednom, pa ćemo videti“.

U ljubavi, prijateljstvu, porodici – Ribe su emotivni amortizeri. Upijaju tuđe tuge, gase tuđe besove, i često zaborave da i njima treba neko da ih zagrli.

Ali da li ih to čini slabima?

Ne. Ribe nisu slabe. One su hrabre na način koji se ne vidi. Dok drugi biraju osvetu, one biraju razumevanje. Dok drugi zatvaraju vrata, Ribe ostavljaju prozor otvoren – za svaki slučaj.

Njihova snaga je u tišini, u strpljenju, u tome što ne traže aplauz. I zato ih često ne primetimo dok ne odemo predaleko.

Kako da ne povredimo Ribe?

Poštuj njihovu tišinu. Ne uzimaj njihovu dobrotu zdravo za gotovo. I kad kažu „u redu je“, pitaj ih još jednom. Jer možda nije.

Ribe ne znaju da kažu „dosta“ – ali to ne znači da treba da ih teramo da nauče. Možda je vreme da mi naučimo da budemo kao one.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com