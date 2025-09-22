Ludačka sreća i neočekivane promene čeka ova 3 znaka tokom cele nedelje, jedan može i da se iznenada obogati

U toku cele nedelje od 22. do 28. septembra 2025. godine, sreća konačno stiže za tri horoskopska znaka.
Sunce prelazi u Vagu u ponedeljak, 22. septembra, Mars se istog dana takođe seli u Škorpiju. Sezona Vage stiže sa naletom uzbuđenja i želje, mada se zapravo radi o učenju da se radi zajedno za veće dobro.
Zvezde su se tako složile da će vam tokom cele nedelje pomagati vam da preusmerite svoj život na iznenađujuće načine, ali upravo onako kako vama odgovara. Ove nedelje, sve se vrti oko života koji rezonira sa onim ko ste i za šta se zalažete.
1. Ribe: Vaša sreća se konačno vraća
Ove nedelje, vaša sreća se konačno vraća. U ponedeljak, 22. septembra, Mars će preći u Škorpiju, pokrećući teme sreće, obilja i novih početaka. Poslednji put kada je Mars bio u Škorpiji bio je oktobar i novembar 2023. godine, i neće se vratiti do 2027. godine, tako da se ova energija ne sme rasipati.
Energija Škorpije stvara zamah potreban za novi početak, što je ključno za privlačenje sreće i dopuštanje da vaš život istinski predstavlja ono što jeste.
Budite spremni da preduzmete akciju da biste ga stvorili život po svojoj meri. Ovo nije energija koja će vas naterati da jednostavno privučete blagoslove ili posmatrate kako se sve odvija. Zahtevaće da se preselite na mesto akcije kako biste mogli da manifestujete život o kome ste sanjali.
2. Vodolija: Nemojte da idete sami
Posvetite se onome što vam zapaljuje dušu. Sezona Vage počeće u ponedeljak, 22. septembra, ističući teme saradnje, sreće, obilja i novih početaka. Sa Suncem u ovom vazdušnom znaku do 22. oktobra, vođeni ste da preduzmete akciju; međutim, važno je da ne pokušavate da idete sami.
Bilo da je u pitanju prijatelj, poslovni partner ili ljubavnik, predodređeno vam je da tokom ovog perioda stvorite obilan novi početak uz pomoć drugog. Prigrlite moć rada sa korisnim vezama.
Ne odbacujte nikakva intuitivna osećanja ili ideje kao slučajne i dozvolite sebi da se poverite pouzdanom izvoru. Deljenjem svojih ideja sa nekim u svom životu, možete kreirati plan da prigrlite novi početak za kojim ste čeznuli.
3. Vaga: Oslobodite se prošlosti
Morate odlučiti kakav život želite da živite. Ovo je sezona Vage, što znači da je to i vaš solarni povratak ili rođendan. Ovo je prilika da razmislite i oslobodite se svega što se dogodilo tokom prošle godine kako biste mogli da napravite prostor za novi početak.
Sunce u Vagi vam pomaže da se ponovo fokusirate na sebe, nešto što ne radite dovoljno često. Ovo vam omogućava da budete sigurni u svoje snove. Biće neočekivanih šansi za nove avanture, iskustva i veće izobilje.
Samo budite sigurni da se fokusirate na sebe pre nego što donesete bilo kakve velike odluke. Morate sebe postaviti na prvo mesto kako biste privukli sreću i izobilje koje želite.
