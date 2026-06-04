Od 10. juna kreće ludačka sreća: Novac se lepi za ova 3 znaka, zaboraviće kako izgledaju dugovi

Ludačka sreća kreće 10. juna za tri horoskopska znaka! Evo ko će konačno napuniti novčanik i rešiti se svih starih kredita i dugova.

Od 10. juna kreće ludačka sreća za tri znaka koja su mesecima gurala račune u stranu i odlagala plaćanja koja peku. Trenutna konstelacija otvara novčane slavine baš onima koji su skoro digli ruke od svega.

Ako vam se činilo da plata curi nekuda gde ne vidite, ovaj junski talas para menja smer toka. Ne dolazi kao stidljiva pomoć, već kao serija konkretnih prilika.

Lav: Poziv koji vredi tri plate

Za Lavove počinje period kada stari kontakti postaju prava rudnik. Neko iz prošlosti javlja vam se sa konkretnom ponudom, i nećete imati pametan razlog da je odbijete. Možda je to projekat koji ste odložili pre dve godine, možda saradnja koju ste mentalno već sahranili.

Obratite pažnju na poruke koje stižu oko 12. i 13. juna. Jedan razgovor uz kafu menja cifru na računu za narednih šest meseci. Lavovi u prodaji, medijima i marketingu dobijaju duplu porciju kosmičke naklonosti.

Devica: Pedantnost konačno donosi račune sa plusom

Device su godinama tabelarno vodile sve, planirale, odricale se sitnica. Sada stiže naplata na rate. Ludačka sreća sa novcem dolazi kroz nešto što ste odavno zaboravili, ostavljenu uplatu, neisplaćen honorar, papir koji ste mehanički potpisali pre tri godine.

Drugi talas za Device donosi i otvaranje pregovora o ugovoru. Šef koji vas je gledao kroz prste shvata da držite celo odeljenje na ramenima. Tražite više, jer je trenutak vaš i takav se ne ponavlja često.

Strelac: Hrabra odluka koja se vraća desetostruko

Strelčevi koji u junu povuku jedan smeo potez, dobijaju nazad daleko više nego što su uložili. Selidba, novi posao, ulaganje u nešto što okolina ne razume do kraja. Ludačka sreća prati one koji ne sede i ne čekaju savršene uslove koji ionako ne stižu.

Ne ulazite u nove kredite, ali ne gušite ideje koje vam se vraćaju u glavu kao refren. Strelci u junu imaju retko jak instinkt za pravi tajming, naročito oko 20. juna.

Ko najviše dobija od junske kosmičke naklonosti

Iako su Lav, Devica i Strelac u prvom planu, najveći skok osetiće oni koji rade u IT sektoru, marketingu i onlajn uslugama. Junski talas para stiže u tri navrata, ne u jednom udaru. Prvi oko 10. juna, drugi sredinom meseca, treći pred sam kraj juna.

Strpljivi koji prethodnih meseci nisu uletali u rizične pozajmice sada mogu da kupe ono o čemu sanjaju mesecima. Ostali imaju vremena da nauče lekciju za sledeći krug.

Šta da uradite pre 10. juna da uhvatite talas

Platite onaj najmanji dug koji vas najduže nervira, makar bilo 1.500 dinara

Sredite papire, ugovore i fakture koje su ostale u fioci

Pozovite jednog starog kontakta, nije slučajno što vam je pao na pamet baš sada

Ne potpisujte nove kredite, makar ponuda zvučala mamac

Sve što pokrenete posle podneva 10. juna ima tendenciju da raste

Da li je 10. jun zaista srećan dan za novac

Trenutna konstelacija favorizuje direktne, hrabre odluke vezane za zaradu i ugovore. To je datum kada intuicija radi bolje nego najprecizniji proračun u eksel tabeli. Sve što pokrenete tog popodneva ima šansu da donese stabilan prihod tokom celog leta.

Suplementi u vidu savršenog plana tu ne pomažu mnogo. Pomaže potez. Mali, konkretan, vaš.

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