Ova 4 znaka očekuje ludački srećan jun – uspesi će se nizati kao na traci

Ludački srećan jun stiže za četiri znaka, a jedan od njih dobija sve odjednom! Proverite da li ste vi među miljenicima zvezda.

Ludački srećan jun ne dolazi svima, ali četiri znaka ulaze u mesec u kome se stvari konačno poklope. Astrolozi tvrde da je ovo period kada papirologija koja je stajala mesecima dobije pečat, a poziv koji ste čekali stigne u utorak popodne, baš kad ste digli ruke.

Energija ovog perioda radi za one koji su strpljivo gurali svoje, bez bučnih najava. Tihi pobednici.

Evo ko su.

Vaga: Konačno se vraća ono što ste uložili

Vagama u junu zvezde otvaraju vrata na koja su dugo kucale bez odgovora. Pretvaraju se u znak koji deluje, a ne odlaže, što za njih i nije baš svakodnevno. Svaki zadatak koji im padne u krilo rešavaju glatko, gotovo bez napora, jer su konačno prestale da odmeravaju svaku odluku po deset puta.

Veliki posao koji su Vage gurale od proleća dobija svoj epilog, najverovatnije u drugoj polovini meseca. Karijera dobija ubrzanje kakvo se ne dešava često, a stari san o samostalnom projektu prestaje da bude samo san. Vage će u junu pokazati istrajnost koja iznenadi i njih same. Onima oko sebe pružaju ruku kad treba, ali ovog meseca moraju da nauče da ne zaborave na sebe. Sat vremena dnevno za hobi nije luksuz, već gorivo.

Jarac: Reč mora da postane delo

Jarčevi u junu preuzimaju kormilo, i to bez pitanja. Tamo gde drugi okolišaju, oni daju jasnu reč i još jasniji rok. Upravo zato im se otvaraju vrata koja su dugo bila zaključana, posebno u prvoj polovini meseca, kada se donose ključne odluke u poslu.

Problem koji Jarčevi tradicionalno imaju jeste taj što ostaju samo na rečima. Ovog meseca to ne sme da se desi. Svaka data reč mora da prati konkretan potez, inače će se ceo povoljan vetar pretvoriti u promaju. Privatni život traži pažnju koju Jarčevi često guraju u stranu. Slobodni Jarčevi imaju realnu šansu da upoznaju nekoga ko nije samo prolazna priča, a oni u vezi konačno hvataju ritam koji im odgovara. Ne preskačite večere kod kuće, tu se prave najvažnije odluke.

Ribe: Srećan jun koji obuhvata baš sve

Na vrhu liste su Ribe i tu nema dileme. Sreća koja ih čeka ne dolazi u jednom paketu, nego u talasima, kroz posao, ljubav, putovanja i porodicu. Iznenađenja se redaju jedno za drugim, a većina njih je upravo onakva kakvu su Ribe potajno priželjkivale godinama.

Ribe će tokom juna učiti brzo i lako, što je inače njihova jača strana, ali sada se to znanje konkretno isplati. Profesionalna ponuda koja stiže sredinom meseca može da promeni pravac karijere. U privatnom životu osećaju mir kakav dugo nisu imali. Jedini uslov je da se ne raspu na sitnice, da rade svoje zadatke posvećeno i bez odlaganja. Povoljno vreme se ne pruža dvaput.

Bik: Novac stiže onuda gde ga niste očekivali

Bik je četvrti znak koji ulazi u ludački srećan jun, a njegova priča je najkonkretnija. Stari dug koji ste već otpisali, vraćena pozajmica, ponuda za honorarni angažman, sve to pristiže baš kad je trebalo. Bikovi će u junu osetiti olakšanje oko računa i obaveza koje su mesecima visile nad glavom.

Najveći zaokret dešava se oko sredine meseca, kada Bikovi dobijaju priliku koju treba da prepoznaju brzo. Strpljenje koje ste pokazali tokom maja sada postaje vaš glavni adut. U ljubavi Bikovi pronalaze ravnotežu, posebno oni koji su pretrpeli neku skoriju turbulenciju. Porodica donosi prijatnu vest, moguće i vezanu za nečije zdravlje ili putovanje.

Šta donosi jun za ostale znake

Ostali znaci nisu zaboravljeni, ali njihov talas dolazi malo kasnije ili u manjim dozama. Vodolije imaju lep period za učenje i selidbe, Lavovi za pregovore, Device za uređenje doma.

Najsrećniji znakovi u junu su ipak ova četvorica, koji dobijaju kombinaciju posla, novca i ljubavi u istom mesecu, što se ne dešava često.

