Magična aura rođenih u ova 3 meseca sija moćno, imaju energiju koju drugi odmah osete!

Da li ste primetili da neki ljudi plene čim uđu u prostoriju? Astrolozi otkrivaju da magična aura krasi rođene u tri posebna meseca

Postoje ljudi koji uđu u prostoriju i, bez ijedne izgovorene reči, sve oči se okrenu ka njima.

Ne radi se ovde o skupoj odeći ili fizičkoj lepoti, već je u pitanju ona neuhvatljiva magična aura o kojoj se retko priča, a koju svi duboko osećamo.

Koliko puta ti se desilo da upoznaš nekoga i odmah osetiš neobjašnjivu privlačnost ili poverenje? Astrolozi tvrde da to nije slučajnost. Položaj zvezda u trenutku rođenja može podariti specifičnu frekvenciju energije koja deluje kao magnet. Ako si rođen u jednom od ova tri meseca, velika je verovatnoća da poseduješ dar koji drugi instinktivno prepoznaju i poštuju.

Februar: Rođeni vizionari koji vide nevidljivo

Ljudi rođeni u februaru, posebno pod znakom Vodolije ili Riba, nose energiju koja nije sa ovoga sveta. Tvoja magična aura je ljubičaste ili indigo boje, što simbolizuje intuiciju i duhovnost. Ti ne posmatraš svet onakvim kakav jeste, već onakvim kakav bi mogao da bude.

Drugi te osećaju kao „sigurnu luku“. Tvoje prisustvo smiruje haos, a tvoja sposobnost da razumeš tuđa osećanja bez reči čini te osobom kojoj se svi poveravaju. Nosiš energiju promene i originalnosti, zbog čega ljudi često traže tvoje mišljenje kada se nađu pred zidom.

Avgust: Magična aura sunca koja greje sve oko sebe

Ako je tvoj mesec avgust, ti si dete Sunca. Lavovi i Device rođeni u ovom periodu poseduju auru koja bukvalno sija zlatnim sjajem. To nije arogancija, to je čista, nepatvorena životna radost. Tvoja energija je zarazna – kada se ti smeješ, smeju se svi oko tebe.

Ono što tvoju auru čini posebnom je sposobnost da motivišeš druge. Ljudi se pored tebe osećaju sposobnijim, lepšim i hrabrijim. Ti si prirodni vođa, ne zato što naređuješ, već zato što tvoj unutrašnji plamen osvetljava put drugima. Tvoja toplina otapa i najhladnija srca.

Novembar: Misteriozna privlačnost kojoj je nemoguće odoleti

Novembar donosi najintenzivniju energiju zodijaka. Škorpije i Strelčevi rođeni tada poseduju auru koja je duboka, magnetična i pomalo opasna. Tvoja magična aura deluje hipnotički. Ti ne moraš da juriš pažnju; pažnja sama dolazi tebi.

Drugi osećaju tvoju snagu i često te doživljavaju kao osobu od autoriteta, čak i kada ćutiš. Tvoja energija je transformativna – ti imaš moć da prođeš kroz najteže životne oluje i izađeš jači, povlačeći i druge sa sobom ka svetlosti. Ljudi instinktivno znaju da ih ti nikada nećeš izdati.

Šta uraditi sa ovim darom?

Biti rođen u ovim mesecima je privilegija, ali i odgovornost. Tvoja energija utiče na okolinu jače nego što misliš.

Neguj svoju intuiciju: Slušaj onaj tihi glas u sebi, on je tvoj kompas.

Štiti svoju energiju: Pošto si magnet, lako možeš upiti i negativnost drugih. Nauči da postaviš granice.

Deli svetlost: Tvoj osmeh ili topla reč nekome mogu promeniti ceo dan.

Nema lepšeg osećaja od spoznaje da tvoje prisustvo čini ovaj svet malo magičnijim mestom. Tvoja magična aura je tvoj potpis u univerzumu. Ne skrivaj je, već dozvoli da tvoja svetlost inspiriše sve nas koji imamo sreću da te poznajemo. Zagrli svoju moć već danas!

