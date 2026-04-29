Maj donosi neopisivu sreću: Za ova 4 znaka počinje najlepši period u godini i sve im ide od ruke

Maj donosi sreću za 4 znaka koji su čekali svoj trenutak. Pročitajte ko hvata vetar u leđa i kako iskoristiti taj talas.

Maj donosi sreću svima koji su zimu pregurali stiskajući zube.

Za četiri znaka konačno dolazi vreme kada posao, ljubav i obaveze idu kao podmazani, bez ikakvog mučenja.

Ipak, sprema se obrt! Jedan znak mora da preskoči poslednju staru prepreku da bi mu konačno svanulo.

Zašto baš maj donosi sreću ovim znacima

Maj je mesec kada Sunce prolazi kroz Bika, pa ulazi u Blizance, dok Venera i Jupiter dodatno popravljaju stvari i otvore nove šanse.

Dobijate stabilnost i rast u isto vreme. Upravo zato ćete konačno osetiti da možete normalno da prodišete.

Strelac: poslovna vrata se otvaraju jedno za drugim

Strelčevi posle dužeg zatišja dobijaju ponude koje su čekali mesecima.

Putovanje ili promena radnog mesta donosi konkretan novac, ne samo obećanja.

Ako ste razmišljali o pokretanju nečeg svog, prva polovina maja je trenutak da krenete.

Pazite samo na jednu grešku, a to je preuzimanje previše obaveza odjednom. Birajte ono što stvarno možete da završite.

Rak: emocionalni mir koji menja sve

Rakovi konačno spuštaju gard. Stara svađa u porodici se gasi, a ljubavni odnos ulazi u toplu fazu.

Samci upoznaju nekog preko zajedničkog poznanika, najčešće na okupljanju koje umalo nisu odbili.

Majski talas sreće ovde se ogleda i u domu.

Mnogi Rakovi će rešiti pitanje stana, popravke ili selidbe bez drame koja je inače pratila te teme.

Devica: detalji se konačno slažu

Device dobijaju nazad ono što su mesecima ulagale.

Projekat na poslu konačno biva primećen, a kolege priznaju zaslugu koju su ranije prećutkivale.

Finansijska situacija se stabilizuje kroz redovan priliv, ne kroz jednokratni dobitak.

Ovo je i mesec kada Device popuštaju sebi.

Kratak izlet, nova rutina vežbanja ili obnova garderobe vraćaju im energiju koju su davno izgubile.

Vodolija: sloboda i nove ideje

Vodolije ulaze u kreativni zamah. Sve što ste pisali, crtali ili planirali u tišini sada nalazi publiku.

Sreća u maju za Vodolije znači i nove kontakte koji otvaraju vrata za jesenje projekte.

Ljubav dolazi iz neočekivanog smera. Stara simpatija se javlja, ili kolega pokazuje zanimanje koje niste očekivali.

Koji znak prvi oseća da maj donosi sreću

Rak prvi oseća promenu, već u prvoj nedelji maja, jer Mesec kao njegov vladar pojačava intuiciju i emocije.

Slede ga Strelac, Devica i Vodolija tokom druge i treće dekade meseca.

Kako iskoristiti najlepši period godine

Ne čekajte da vam sreća sama dođe na vrata. Majski dobitnici su oni koji prepoznaju priliku i reaguju brzo.

Evo šta konkretno možete da uradite:

Javite se osobi sa kojom ste izgubili kontakt, jer maj otvara stare puteve

Pristanite na poziv koji biste inače odbili iz navike

Pregovarajte o plati ili uslovima, jer su sagovornici popustljiviji

Završite jedan papir koji odlažete mesecima, sitnica oslobađa veliki teret

Šta ako vaš znak nije na listi

Ne znači da ste van priče. Blagoslov u maju stiže i ostalim znacima, samo u manjim dozama i kroz konkretne trenutke.

Bik slavi svoj rođendanski period, Lav dobija pažnju koju voli, a Ribe rešavaju jedan dugogodišnji problem.

Ako ste očekivali veliki preokret, maj će vam dati signal kuda dalje. Slušajte taj signal, čak i kada deluje suviše tih.

Koji ste znak i koja vam je sitnica u maju već promenila raspoloženje?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com