Maj puni džepove: Novčanice se samo ređaju za ova 3 znaka – obilje i sreća ne prestaju

Maj otvara vrata kroz koja prolazi novac u talasima, a za tri horoskopska znaka obilje i sreća ne prestaju ni kada bi to sami poželeli. Venera u Biku radi za vas, Jupiter šalje šansu, a stari poslovi konačno donose isplatu.
Koji znaci dobijaju najviše novca
Najviše novca u maju dobijaju Vaga, Strelac i Ribe. Vagama stiže naplata starih poslova, Strelcu zarada kroz putovanja i nove kontakte, a Ribama nasleđe, pokloni ili neočekivana isplata iz prošlosti.
Puni džepovi u maju za ova tri znaka nisu jednokratna pojava, već početak duže pozitivne faze.
Vaga: Kada se trud iz prošle godine konačno isplati
Vagama maj donosi naplatu svega što su gurali pod tepih. Ugovor koji je stajao mesecima dobija potpis, a klijent koji je ćutao javlja se sa konkretnom ponudom. Tu nije reč o sitnici, već o iznosu koji menja kućni budžet do kraja godine.
Mnogi pripadnici ovog znaka dobiće i bonus na poslu ili neočekivani povraćaj sredstava.
Talas blagostanja u maju za Vage znači i konkretne investicije, ne samo trošenje. Razmislite o štednji u zlatu ili nekretnini, jer trenutak je idealan.
Strelac: Putovanje koje donosi posao i novčani priliv
Strelčevi u maju ne sede mirno. Jedno kratko putovanje, službeno ili privatno, otvara vrata sasvim novom izvoru prihoda. Susret na aerodromu, razgovor u kafiću u drugom gradu ili poznanstvo preko rodbine pretvara se u priliku vrednu pažnje.
Za pripadnike ovog znaka finansijska sreća u maju dolazi kroz strance i nove ljude. Oni koji rade onlajn dobijaju klijenta iz inostranstva, a oni u redovnom radnom odnosu mogućnost prekvalifikacije sa većom platom.
Puni džepovi u maju nisu fraza, već realan ishod ako prihvatite ponuđeno.
Ribe: Nasleđe, pokloni i blagostanje za horoskopske znake
Ribe su zvezda ovog meseca. Stara dokumenta, zaboravljena polisa, poklon od dalekog rođaka ili dobitak na igri sreće, sve to ulazi u priču.
Novčani priliv tri znaka ne bi bio kompletan bez Riba, jer one izvlače najemotivniji deo priče, novac koji dolazi od ljudi koji ih vole.
Pripadnici ovog znaka rođeni u prvoj dekadi imaju najjači uticaj. Njima se otvara i ljubavna i poslovna karta istovremeno. Ako ste dugo čekali isplatu od nekoga ko je obećavao i odlagao, maj donosi finalni telefonski poziv.
Šta da uradite da obilje i sreća ne prestaju ni nakon maja
Sreća se ne troši na gluposti. Probajte da deo novca odmah odvojite i sklonite, jer planete koje vas sada guraju napred neće raditi besplatno zauvek.
Evo konkretnih koraka:
- Otvorite poseban račun samo za majski priliv
- Vratite stari dug, čak i deo, jer se time čisti energija novca
- Uložite u veštinu koja vam donosi prihod i posle leta
- Pomozite jednoj osobi konkretnim iznosom, vraća se trostruko
Za sva tri znaka važi jedno pravilo. Talas blagostanja u maju ne podnosi škrtost, ali ne podnosi ni razbacivanje.
Oni koji nađu meru, zadržaće efekat i u junu i julu.
