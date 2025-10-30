Majanski horoskop za novembar: Precizno pogađa suštinu, a ovom znaku najavljuje neočekivan dobitak!

Novembar je već tu, a drevne Maje imaju svoju prognozu za ovaj mesec

One su verovale su da se svako ljudsko biće rađa u trenutku kada se ukrštaju energije neba i Zemlje.

Njihov sveti kalendar Tzolk’in sa 260 dana i dalje fascinira jer precizno opisuje ljudsku prirodu, sudbinu i životni put. Prema ovom sistemu, novembar 2025. godine donosi snažne promene i prilike za sve znakove, a pojedini će posebno osetiti nalet energije, intuicije i novih početaka.

Imix – Krokodil (20. januar – 16. februar)

Imix simbolizuje rađanje i početak svega. U novembru donosi nalet energije i želju za novim projektima. Ljubav cveta ako pokažete ranjivost, dok poslovne ideje mogu promeniti tok godine.

Ik – Vetar (17. februar – 9. mart)

Znak komunikacije i slobode. Tokom novembra rečima ćete moći da menjate odnose i poslovne prilike. Iskren razgovor vraća ljubav, a novi kontakti otvaraju vrata ka napretku.

Akbal – Noć (10. mart – 6. april)

Mistik Zodijaka i čuvar snova. Obratite pažnju na intuiciju i snove jer postaju vodiči. Neočekivane poslovne šanse dolaze zamotane u misteriju, dok ljubav traži oproštaj i smirenost.

Kan – Zmija (7. april – 3. maj)

Simbol instinkta i transformacije. U novembru osećate snažnu strast i potrebu za promenom. Ljubavni odnosi postaju intenzivni, a poslovne odluke imaju dugoročan efekat.

Cimi – Smrt (4. maj – 31. maj)

Predstavlja kraj jednog i početak drugog ciklusa. Ovaj mesec donosi zatvaranje iscrpljujućih poglavlja i oslobađanje prostora za novo. Ljubav se obnavlja kroz oproštaj, a posao kroz jasnoću.

Manik – Jelen (1. jun – 27. jun)

Donosi mir i ravnotežu. Posle burnog perioda, novembar donosi stabilnost i duhovnu snagu. Ljubavni odnosi ulaze u mirnu fazu, a posao napreduje kroz smirenost.

Lamat – Zvezda (28. jun – 25. jul)

Znak kreativnosti i sjaja. U novembru vaše ideje dobijaju pažnju, a finansije rastu kroz originalnost. Ljubav traži iskrenost, dok promena izgleda donosi dodatni sjaj.

Muluk – Voda (26. jul – 22. avgust)

Simbol emocija i čišćenja. Ovaj mesec donosi emocionalno oslobađanje i unutrašnju jasnoću. Ljubav se zasniva na iskrenosti, a posao blista kroz timski rad.

Ostali znakovi u fokusu

Oc – Pas (23. avgust – 19. septembar): test odanosti i granica.

Chuen – Majmun (20. septembar – 17. oktobar): kreativnost i neočekivani dobitak.

Eb – Putnik (18. oktobar – 14. novembar): lekcija strpljenja i novi putevi.

Ahau – Sunce (15. novembar – 19. januar): vođstvo, mudrost i završetak godine u znaku pobede.

Novembar 2025. u majanskom horoskopu donosi snažne transformacije, prilike i završetke. Oni koji prate intuiciju, otvore se promenama i pokažu hrabrost, izaći će iz ovog perioda jači i spremni za novi ciklus.

