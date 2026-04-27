Maj donosi veliki preokret: Jedan znak broji ozbiljne pare, a drugom život postaje španska serija

Majski horoskopski preokret donosi jednom znaku ozbiljan novac, a drugom emotivni haos. Pogledajte gde se vi nalazite.

Majski horoskopski preokret ne dolazi tiho.

Jedan znak konačno broji ozbiljne pare i zatvara stare finansijske rupe, dok drugom život liči na špansku sapunicu sa preljubama, tajnama i scenama uz vrata koja se zalupe.

Pravi šok krije se u sredini priče, pa pažljivo pročitajte šta zvezde spremaju baš za vaš znak.

Bik broji ozbiljne pare tokom majskog preokreta

Bik je glavni dobitnik ovog meseca. Sunce mu rasvetljava polje vrednosti, a Venera otvara vrata zarade koja stiže iz više pravaca odjednom.

Stari dug vam se vraća, posao koji ste otpisali oživljava, a neko iz inostranstva nudi konkretnu cifru. Ne trošite odmah sve što stigne.

Bik koji u maju nauči da kaže ne sitnim iskušenjima, do leta zatvara kredit ili kupuje nešto krupno.

Devica živi špansku seriju umesto mirnog maja

Devica ulazi u emotivni vrtlog kakav nije videla godinama. Tajna iz prošlosti partnera izlazi na videlo, poruke koje niste smeli da pročitate same se otvaraju, a porodična svađa eskalira do scena dostojnih telenovele.

Ne donosite konačne odluke u afektu. Majske astrološke promene Devici donose i bivšu ljubav koja se vraća sa izgovorom. Ako progutate ponos, dobijate jasnoću. Ako reagujete impulsivno, gubite i vezu i mir.

Šta donosi majski horoskopski preokret ostalim znacima

Kratak presek za one koji žele odgovor odmah, bez okolišanja:

Ovan, Blizanci, Rak i Lav

Ovan dobija ponudu za posao koji menja rutinu, ali traži žrtvu vikenda.

Blizanci konačno potpisuju ugovor o kome su mesecima sanjali.

Rak se miri sa članom porodice posle duge tišine.

Lav privlači pažnju na poslu i dobija javnu pohvalu, ali pazi na ljubomorne kolege.

Vaga, Škorpija i Strelac u zvezdanom preokretu maja

Vaga balansira između dve simpatije i mora da bira pre kraja meseca.

Škorpija ulazi u period čišćenja, baca stare stvari i toksične kontakte.

Strelac putuje neplanirano i upoznaje osobu koja menja njegov pogled na karijeru.

Jarac, Vodolija i Ribe

Jarac dobija priznanje od pretpostavljenog i mali, ali stabilan skok plate.

Vodolija renovira prostor ili menja adresu.

Ribe sanjaju proročke snove i treba da ih zapišu, jer se jedan obistinjuje već u junu.

Kako iskoristiti majske kosmičke vibracije

Probajte da prvih sedam dana meseca napišete tri konkretna cilja. Zvezde rade brže kada imaju jasan zadatak.

Izbegavajte velike kupovine pod punim Mesecom i razgovore o novcu petkom uveče.

Koji znak ima najveći majski horoskopski preokret

Najveći preokret u maju doživljava Bik na finansijskom planu i Devica na emotivnom.

Bik dobija novac iz više izvora, a Devica prolazi kroz ljubavnu dramu koja menja njen pogled na partnera i porodicu.

A vi, da li već osećate kako se nešto pomera, ili još čekate da vas zvezde gurnu? Napišite u komentarima koji znak ste i šta vam se baš ovih dana dešava.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com