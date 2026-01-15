Majstor manipulacije: Jedan znak će vas obmotati oko malog prsta, a da to i ne primetite

Koji znak je neprevaziđeni majstor manipulacije? Hladan i proračunat – obmotaće vas oko malog prsta, a da to ne primetite.

Nema tu emocija, samo čista računica. Devica je apsolutni majstor manipulacije – proračunata, hladna i uvek dobija sve što želi.

Svaki znak Zodijaka ima svoje mane ili loše osobine. Dok Vage često previše osuđju, Blizanci znaju da budu sebični. A da li znate koji horoskopski znak je najlukaviji?

Pripadnici ovog znaka su odlični manipulatori. Njihovom šarmu je teško odoleti, a oni znaju kako to da iskoriste. Reč je o Devicama.

Devica: Metodičan i hladan manipulator

Pripadnici ovog znaka vrlo su metodični, smireni i odlični u poslovima u kojima je potrebna organizacija.

Ne tolerišu inzenadne promene i izbegavaju nepromišljene postupke. Oni tačno znaju kako da priđu nekome da bi dobili ono što im treba. Mogu da obmotaju bilo koga oko svog malog prsta, a da druga osoba to ni ne primeti.

Kada pripadnicima ovog znaka pružite sve što im je potrebno, oni će vam okrenuti leđa i preći će na sledeću „žrtvu“, piše Index.

Prilično su vešti u poslu jer imaju natprosečnu inteligenciju. Uvek su spremni da manipulišu ljudima radi postizanja svojih ciljeva. Kada nešto žele da postignu često postaju lukavi i prevrtljivi.

Obično su veoma ljubazni, nikad ne ulaze u sukobe, ali su zapravo namazani svim bojama.

Zašto lako padate na njihov šarm

Smirenost i ljubaznost su ključni alat koji Devica koristi. Dok su drugi znakovi bučni i dramatični, Devica stvara utisak pouzdanosti, pedantnosti i nevinosti. Njena savršena organizovanost i metodičnost čine da ljudi veruju da je ona osoba bez skrivenih namera. Ova lažna fasada omogućava majstoru manipulacije da radi iz senke, koristeći logiku i preciznost da vas navede da verujete kako je njena odluka zapravo vaša.

Niko ne sumnja u smirenu, urednu Devicu!

Iako na prvi pogled deluju smireno i organizovano, upravo ta metodičnost čini da Devica postane majstor manipulacije. Njihova moć leži u mirnoj snazi i sposobnosti da misle nekoliko koraka unapred. Budite oprezni kada vam Devica traži uslugu, jer su šanse da ste već deo njenog plana.

