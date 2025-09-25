„Mamini sinovi“ dolaze iz ova 4 znaka – evo kako da ih prepoznaš pre nego što bude kasno

Ko su mamini sinovi po horoskopu – i kako da ih provališ pre nego što ti pokvare život

Nekad ti ne treba psiholog, već brz astrološki radar. Ako si ikad imala osećaj da se takmičiš sa njegovom mamom – nisi luda. Samo si naletela na jednog od maminih sinova, a horoskop često zna da otkrije ko su oni.

Upozorenje: ne znači da su svi iz ovih znakova takvi, ali ako vidiš sledeće obrasce – beži dok si još svoja.

Rak – mama je svetinja

Rakovi su emotivni, brižni i vezani za porodicu. Lepo zvuči, dok ne shvatiš da si ti u vezi sa njegovom mamom, a ne s njim. Ako ti kaže da se savetuje s njom oko svega – od izbora čarapa do toga da li da te pozove na ručak – alarm.

Devica – mama zna najbolje

Device su analitične, ali kad je mama u pitanju, logika nestaje. Ako ti kaže da njegova mama kuva bolje, pere bolje, zna bolje – ne pokušavaj da se takmičiš. U njegovom svetu, ti si gost, a mama je domaćin.

Vaga – mama kao moralni kompas

Vage žele mir, ali često ga traže kroz maminu potvrdu. Ako ne može da donese odluku bez nje, ako se povlači kad mama ne odobrava – nećeš ti biti ta koja menja pravila. U toj vezi, mama je sudija.

Ribe – emotivna pupčana vrpca

Ribe su nežne, ali često i previše vezane za prošlost. Ako ti kaže da mu je mama najbolja prijateljica, da joj sve priča, da mu je ona „sigurna luka“ – pripremi se na emotivni trokut. Ti si tu, ali mama je uvek korak ispred.

Kako da ih prepoznaš odmah?

– Previše pominje mamu u razgovoru

– Upoređuje te s njom (i to ne u tvoju korist)

– Donosi odluke tek nakon „porodičnog saveta“

– Ima osećaj krivice kad se mama ne slaže

Ako ti sve ovo zvuči poznato – nisi sama. Mnogo žena je prošlo kroz to. Ne moraš da budeš terapeutski projekat, niti da se takmičiš sa maminim standardima. Tvoj mir je važniji od tuđe nezrelosti.

