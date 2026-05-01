Manipulacija im je u krvi: 3 znaka horoskopa koji lažu čim zinu, a u tome su pravi majstori

Manipulativni znaci horoskopa umeju da slažu bez treptaja, a ova trojka je u tome neprikosnovena. Saznajte ko vas najčešće obmanjuje.

Postoje ljudi koji slažu pre nego što i razmisle, a astrologija tu nije slučajna. Manipulativni znaci horoskopa imaju urođenu sposobnost da uvijaju istinu, menjaju priču u hodu i izvuku se iz svake situacije sa osmehom.

Nije reč o zlim ljudima, već o znacima koji su oštrim umom naučili da reči koriste kao oružje. A jedan od njih zaista ume da slomi i najpribraniju osobu.

Ko su pravi majstori manipulacije u zodijaku

Manipulacija nije uvek glasna. Često dolazi tiho, kroz osmeh, kompliment i pažljivo biranu rečenicu. Upravo zato je teško prepoznati horoskopske manipulatore na vreme.

Oni ne lažu da bi povredili, već da bi kontrolisali situaciju i sebi obezbedili prednost.

Blizanci – Reč im je brža od misli

Blizanci su rođeni govornici i upravo zato spadaju u najopasnije manipulativne znake horoskopa. Merkur kao vladar daje im sposobnost da u sekundi smisle priču koja zvuči potpuno uverljivo. Promeniće verziju događaja tri puta u istom razgovoru, a vi ćete na kraju pomisliti da ste vi pogrešili.

Ne rade to iz zlobe. Jednostavno se dosađuju kad je istina previše jednostavna. Vole da testiraju koliko daleko mogu da odu, a kad ih uhvatite u laži, imaju spreman izgovor pre nego što stignete da pitate.

Škorpija – Tihi strateg koji čita između redova

Škorpija ne laže glasno, ona laže precizno. Ovaj znak je verovatno najsuptilniji među horoskopskim manipulatorima jer ne troši reči uzalud. Sve što kaže ima cilj, a sve što prećuti ima još veću težinu.

Škorpija vas prvo prouči, otkrije šta vam je slaba tačka, pa tek onda kreće u akciju. Pluton joj daje moć da iz pozadine kontroliše ceo razgovor, a da vi i ne primetite. Ako vam je nešto sumnjivo u njenom ponašanju, verovatno ste u pravu.

Koji je najveći manipulator u horoskopu

Najveći manipulator u horoskopu je Ribe, jer kombinuje emocionalnu inteligenciju i sposobnost da glumi žrtvu. Drugi po redu su Blizanci zbog brzine, a treća je Škorpija zbog strategije i kontrole.

Ribe – Suze su im najjače oružje

Ribe deluju nežno i ranjivo, ali to je upravo deo njihove igre. Među lažljivim znacima horoskopa, Ribe su neprikosnovene jer manipulišu emocijama, a ne rečima. Kad ih pritisnete, počeće da plaču pre nego što razmislite šta ste tačno pitali.

Ovaj znak ume da se uživi u ulogu žrtve toliko ubedljivo da i sam poveruje u svoju verziju. Tu leži problem. Ribe ne lažu svesno, one prekrajaju stvarnost dok ne postane prijatnija. A vi se na kraju izvinjavate što ste uopšte postavljali pitanja.

Zašto manipulativni znaci horoskopa to rade

Većina ovih znakova manipuliše iz straha, ne iz pakosti. Boje se sukoba, gubitka kontrole ili odbacivanja. Laž im je štit, ne mač. To ne znači da treba da im opraštate sve, ali pomaže da razumete odakle dolazi takvo ponašanje.

Ako ste u odnosu sa nekim od ova tri znaka, postavite jasne granice. Ne ulazite u rasprave o detaljima, jer u tome su nenadmašni. Držite se činjenica i ne dozvolite da vas uvuku u emotivnu spiralu.

A vi, da li ste prepoznali nekog iz svog okruženja u ovim opisima i koja vas je manipulacija najviše zabolela?

