Manipulatori bez srca i duše: Horoskopski znakovi sa dva lica i lažnim osmehom

Rođeni su da vas iskorišćavaju

Astrolozi tvrde da postoje četiri znaka koja su poznata po tome da su skloni laganju.

Blizanci – dvostruka priroda i skrivena istina

Blizanci su poznati po svojoj dvostrukoj prirodi. Njihova sposobnost da se prilagode svakoj situaciji često ih vodi u laganje i prikrivanje pravih osećaja.

Mogu lako glumiti različite uloge.

Njihov šarm skriva manipulativnu stranu.

Često se pretvaraju da su nešto što nisu.

Vaga – laž iz želje za mirom

Vage su društvene i žele da svi oko njih budu zadovoljni. Da bi izbegle sukobe, često pribegavaju malim belim lažima.

Njihova potreba za harmonijom vodi do iskrivljavanja istine.

Umeju da se predstave kao neutralne, iako kriju sopstveno mišljenje.

Škorpija – tajnovitost i kontrola

Škorpije su znak koji voli da zadrži kontrolu. Njihova tajanstvena priroda često ih navodi da manipulišu drugima.

Istinu izostavljaju kada im ne ide u prilog.

Njihove laži su promišljene i strateške.

Koriste hladan um da postignu svoje ciljeve.

Ribe – iluzije i beg od stvarnosti

Ribe su emotivne i žele da budu prihvaćene. Da bi izbegle sukobe ili zadobile pažnju, često pribegavaju

Njihove laži su obojene emocijama.izmišljanju priča.

Ponekad i same poveruju u sopstvene iluzije.

Njihova manipulacija je nežna, ali jednako opasna.

Astrolozi ističu da Blizanci, Vaga, Škorpija i Ribe imaju sklonost ka manipulaciji jer kombinuju emocije, šarm i intelekt. Njihova sposobnost da nose dva lica čini ih najopasnijim manipulatorima Zodijaka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com