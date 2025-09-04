Mars i Jupiter se sukobljavaju 5. septembra – 4 horoskopska znaka će najjače osetiti ovaj energetski udar

Astrološki aspekt koji se dešava 5. septembra 2025. donosi snažan energetski udar – Mars u Blizancima ulazi u napet kvadrat sa Jupiterom u Devici. Ova kombinacija može izazvati impulsivnost, preterivanje i sukobe između želja i realnosti. Neki znakovi će ovu dinamiku osetiti intenzivnije nego drugi.

Blizanci – previše ideja, premalo fokusa

Mars u Blizancima donosi nalet energije, ali i nemir. Blizanci će se suočiti sa previše misli i planova, ali bez jasne strategije. Moguće su greške u komunikaciji, brzopletost i konflikti sa autoritetima. Preporuka je da uspore i razmisle pre nego što reaguju.

Devica – perfekcionizam pod pritiskom

Jupiter u Devici pojačava potrebu za analizom i kontrolom, ali Marsov uticaj može uneti haos u rutinu. Device će se boriti sa osećajem da gube kontrolu nad planovima, što može izazvati frustraciju. Važno je da ne pokušavaju da poprave sve odjednom – selektivnost je ključ.

Strelac – sukob između želja i realnosti

Strelčevi će želeti da prošire horizonte, ali će se suočiti sa ograničenjima koje nameće Jupiter u Devici. Mars ih može podstaći na impulsivne odluke, posebno u vezi sa finansijama ili putovanjima. Potrebno je da se drže realnih okvira i izbegnu preterano rizikovanje.

Ribe – emotivni pritisak i unutrašnji nemir

Ribe će osetiti unutrašnji sukob između intuicije i logike. Mars može izazvati osećaj da su preplavljene obavezama, dok Jupiter traži racionalan pristup. Moguće su nesuglasice u odnosima, pa je važno da ne ignorišu sopstvene granice.

Ova planetarna napetost poziva na balans između akcije i razuma. Znakovi koji budu spremni da slušaju i analiziraju pre nego što deluju, lakše će proći kroz ovu astrološku turbulenciju.

