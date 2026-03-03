Mars je ušao u Ribe i daje snagu i hrabrost: 3 znaka će ostvariti sve svoje ciljeve do 9. aprila

Pred Ribama, Rakovima i Škorpijama je izuzetan period do 9. aprila. Mars je ušao u Ribe i daje im hrabrost i snagu da ostvare sve što žele.

Mars je planeta borbenosti i akcije. Mars je ušao u Ribe 2. marta, gde će boraviti do 9. aprila. A Mars u Ribama vam pomaže da poštujete svoja osećanja i unutrašnje želje kako biste mogli da delujete po njima. Ovo postavlja temelje za hrabrost i odlučnost neposredno pre punog Meseca i pomračenja Meseca u Devici u utorak, 3. marta.

Ovakva pozicija Marsa donosi odlične mogućnosti za Ribe, Rakove i Škorpije.

Mars u Ribama je položaj koji spaja energiju akcije sa svetom emocija, intuicije i mašte. Mars predstavlja način na koji se borimo, pokrećemo i ostvarujemo svoje ciljeve, dok su Ribe znak dubokih osećanja, duhovnosti i saosećanja.

Kada se ova planeta nađe u znaku Riba, energija postaje suptilnija, manje direktna i više vođena unutrašnjim osećajem nego jasnim planom ili strategijom.

Pravi trenutak za delovanje

Osobe sa Marsom u Ribama često deluju tiho, ali iznutra imaju snažan emotivni naboj. Njihova motivacija dolazi iz srca, odnosno, pokreću ih sažaljenje, empatija i želja da pomognu drugima. Umesto otvorenog sukoba, radije biraju povlačenje ili nenasilan pristup.

Njihova snaga leži u prilagodljivosti i sposobnosti da osete pravu atmosferu i trenutak za delovanje. Često su kreativni, umetnički nastrojeni ili duhovno orijentisani, jer energiju Marsa usmeravaju kroz inspiraciju, muziku, film, ples ili humanitarni rad.

Potiskivanje besa

Međutim, ovaj položaj može da donese i neodlučnost ili rasipanje energije. Pošto su Ribe promenljiv vodeni znak, akcije mogu zavisiti od raspoloženja. Ponekad je teško jasno postaviti granice ili se izboriti za sebe, jer postoji tendencija da se izbegne sukob po svaku cenu. Takođe, postoji rizik od pasivno-agresivnog ponašanja ili potiskivanja besa koji kasnije može da izbije na neočekivan način.

U pozitivnom izrazu, Mars je ušao u ribe i daje veliku unutrašnju snagu, hrabrost da se oprosti, da se razume tuđa bol i da se deluje iz saosećanja. To je energija čoveka koji možda ne viče najglasnije, ali istrajava vođen verom i unutrašnjim osećajem smisla.

