Mars u Biku čini život boljim za 6 znakova do 28. juna, ispuniće sve ciljeve

Bik, Škorpija, Vodolija, Devica, Jarac i Rak ispuniće sve svoje ciljeve do kraja juna. Mars u Biku čini život boljim i pozitivnijim.

Mars u Biku čini život boljim za ovih šest astroloških znakova sve do 28. juna 2026. Iako Mars generalno ne funkcioniše punim kapacitetom u znaku kojim vlada Venera, pozitivne strane nadmašuju negativne za ove astrološke znake.

Akcije usmerene ka izgradnji boljeg života su veoma poželjne. Mars u Biku čini život boljim i odličan je za zarađivanje novca i usmeravanje energije ka pronalaženju pogodbi ili vrednih investicija i slično. Takođe je dobro vreme da se utvrdi i zauzme za svoje vrednosti i da se uključe u kreativne aktivnosti.

Kada planeta agresije i težnje za sopstvenom voljom i željama padne u znak Bika, paradoks je prokrčiti put ka stabilnosti, koji ovi znaci savladavaju do kraja juna.

1. Bik – steći ćete nove prijatelje

Mars ulazi u vaš znak 18. maja tokom šest snažnih nedelja fokusiranja na sebe. Do kraja juna je posebno dobro vreme za težnju ka ciljevima. Ispunite dva ili tri kratkoročna cilja i usmerite pažnju na barem jedan dugoročni cilj.

Ne samo to, pogledajte da li možete da iskoristite ovo vreme sa Venerom koja naglašava vaš šarm da biste stekli nove prijatelje i ojačali veze sa novim kontaktima. Dobro iskoristite ovu energiju!

2. Škorpija – zadovoljstva pored romantičnih partnera

Vodeni pojedinci poput vas dolaze u kontakt sa aspektom Marsa u Biku, odnosno oba. Do 28. juna, značajna partnerstva karakterišu kontrast između zadovoljavanja ličnih i zajedničkih potreba i pronalaženja prijatnih i jednostavnih zadovoljstava u prisustvu romantičnih partnera. (Iako se ovo može odnositi i na poslovna partnerstva.)

Ključ da ova energija radi za vas kako bi život bio bolji jeste da pronađete način da obe strane ove medalje budu u funkciji.

3. Vodolija – rešićete sve porodične probleme

Prirodni fokus za Vodene osobe kojima Mars u Biku čini život boljim. A to su za vas porodična pitanja. Mars donosi uzbuđenje, ali i svađe unutar ovih intimnih struktura, tako da je verovatno da će neke tenzije dovesti do sukoba iza zatvorenih vrata. Možda postoji potreba da se iznesu neke žalbe?

Mars u Biku takođe pruža potrebu da se stvari svedu na stvarnost, da se uđe u osnovni osećaj stvari. Pronalaženje praktičnih načina da se iskoristi asertivna energija unutar porodičnog kotla čini život mnogo boljim za vas.

4. Devica – društveni odnosi poboljšavaju vašu snagu

Kada Mars prolazi kroz kuću religije i globalnih pitanja, želje za većom povezanošću postaju opipljive. Zato osećate instinktivnu potrebu da ojačate svoje veze sa Duhom.

Do 28. juna takođe imate želju da odete i vidite neke daleke zemlje i pronađete načine da izgradite mostove sa ljudima iz stranih zemalja, bilo u zemlji ili inostranstvu. Marsov trigon sa vašim znakom čini društvene odnose energičnijim i pozitivno izazovnijim na načine koji poboljšavaju vašu životnu snagu.

5. Jarac – obožavate takmičenja

Konačno možete da se opustite sve do 28. juna kada Mars počinje da deluje u vašoj kući zabave i igara. Za one koji su takmičarski nastrojeni, to je odličan mesec da pokažete svoju veštinu.

Sve što je zabavno, od druženja sa decom do romantike, muzike i plesa, spremno je za istraživanje u maju. Mars je u trigonu sa vašim znakom, Jarcem, donoseći asertivan, ali podržavajući izraz u vaše svakodnevne poslove. Uživajte u narednih nekoliko nedelja.

6. Rak – jedan prijatelj će vam mnogo pomoći

Posmatrate dihotomiju Marsa u Biku u svojim prijateljstvima i grupnim odnosima. Prijatelji bi mogli da se zalažu za vreme za zajedničku meditaciju ili mogu zahtevati opuštajuću sesiju društvenih igara i slično.

U svakom slučaju, do 28. juna neki od vaših prijatelja će verovatno biti malo prisutniji dok ovaj tranzit deluje do kraja juna.

