Mars u Biku donosi novac, ali i lekcije i nervozu sve do 28 juna. Proverite šta vama donosi?

Mars u Biku donosi novac i tako okreće mnogim znacima pažnju na finansijsko stanje. Pogledajte šta vama donosi sve do 28. juna.

Prema horoskopu, Mars je planeta akcije, a Bik je znak bogatstva i udobnosti. Kad Mars uđe u znak Bika, vaša svakodnevna motivacija potpuno se okreće ka finansijama. Mars u Biku donosi novac, ali nekim horoskopskim znacima i lekcije i nervozu.

Mars je poslednjih šest nedelja boravio u Ovnu, donoseći svim znacima inspiraciju da se okušaju u nečemu novom, ali i nervozu u međuljudskim odnosima. Od 19. maja 2026. ta nemirna energija se menja. Mars ulazi u Bika i ostaje tu do 28. juna. Ovaj period nije namenjen žurbi, već usmeravanju pažnje na novac i popravljanje finansijskih navika.

Prestajete da se pitate “Šta mogu da započnem?”. Počinjete da se pitate “Šta mogu da zadržim?” To ćete primetiti na malim stvarima: možda ćete dvaput proveriti stanje na računu, oklevati pre nego što kupite nešto skupo ili se iskreno iznervirati zbog bačenog novca.

Evo šta Mars u Biku donosi svakom horoskopskom znaku do kraja tranzita.

Ovan – kontrolišite temperament

Ovo je najdirektniji finansijski tranzit za vas. Mars je vaša vladajuća planeta i prelazi u vašu drugu kuću bogatstva. Fokus na prihod se odmah aktivira. Postaćete veoma zaštitnički nastrojeni prema svojoj zaradi.

Verovatno ćete osetiti snažnu potrebu da pregovarate za bolju platu i trebalo bi to da uradite. Samo pazite kako govorite; vaš glas sada ima veliku snagu, pa izbegavajte nepotrebne rasprave o novcu.

Kontrolišite temperament i fokusirajte se na bolji saldo na računu.

Bik – ostanite pribrani

Mars ulazi u vašu prvu kuću. U narednih šest nedelja vaša lična energija će naglo porasti. Osećaćete veću motivaciju i priliv energije. Ovo je sjajno vreme da započnete novu fitnes rutinu ili se uhvatite u koštac sa zahtevnim fizičkim projektom. Međutim, Mars ovde donosi i kraći fitilj. Možda ćete biti nestrpljivi sa ljudima koji su sporiji od vas.

Usmerite ovu agresivnu energiju u disciplinovan rad umesto u ljutnju. Treba da se pojavite u svetu kao neko ko samouvereno zauzima prostor, ali ostanite pribrani.

Blizanci – pripremajte projekte za kasnije

Vaši troškovi će uskoro porasti. Mars prolazi kroz vašu 12. kuću, što najavljuje iznenadne troškove. Neki od njih će biti potpuno neophodni, poput putovanja ili zdravstvenih potreba. Drugi će biti nepromišljene impulsivne kupovine. Morate biti veoma strogi sa budžetom dok Mars prolazi kroz znak Bika.

Pratite svaki trošak, jer 12. kuća tiho “krade” novac. S druge strane, ovo je izuzetno produktivno vreme za istraživanje iza scene.

Pripremite svoje velike projekte tiho i sačekajte avgust za javno lansiranje.

Rak – pazite da novac ne pokvari prijateljstva

Ovo je izuzetno srećan tranzit za vaše finansije. Mars u Biku donosi novac, a ulazi u vašu 11. kuću dobitaka i mreža. Aktivno ćete tražiti novi prihod kroz profesionalne kontakte. Prijatelj ili bivši kolega može vam otvoriti vrata unosnog posla. Takođe, grupni projekti i timski rad sada su veoma profitabilni. Ako ste čekali da vam se finansijska želja ostvari, ovo je taj period.

Samo pazite da novac ne pokvari prijateljstva. Mars vas može učiniti previše takmičarskim u društvenim krugovima. Razdvojite posao i lična osećanja.

Lav – nemojte da se zamerite menadžmentu

Vaša karijera će zahtevati svu vašu pažnju. Mars ulazi u vašu 10. kuću, dajući vam snagu da se borite za unapređenje i nadmašite konkurenciju. Vaša profesionalna vidljivost je na vrhuncu. Autoriteti i šefovi će sigurno primetiti koliko naporno radite. Finansijska nagrada je direktna.

Karijerni potez koji sada napravite promeniće vašu platu za narednu godinu. Budite asertivni na poslu i preuzmite vođstvo u teškim projektima. Samo pazite da ne postanete previše borbeni prema menadžmentu.

Devica – potrudite se za svoju sreću

Sreća dolazi, ali samo ako se potrudite. Mars tranzitira vašu devetu kuću višeg učenja i putovanja. Ovaj tranzit ne donosi sreću na tacni, već nagrađuje naporan rad. Poslovna putovanja, međunarodni dogovori i ulaganja u obrazovanje će se isplatiti. Mentor može ući u vaš život i potpuno promeniti način na koji upravljate finansijama.

Ovo je izuzetno produktivno vreme ako radite u obrazovanju, pravu ili međunarodnoj trgovini. Vaš novac raste direktno iz širenja pogleda na svet i spremnosti da radite na većoj sceni.

Vaga – ne uzimajte nove kredite

Mars ulazi u vašu osmu kuću, područje koje upravlja zajedničkim finansijama, prihodima partnera, porezima i kreditima. Mars će agresivno restrukturirati ove zajedničke oblasti. Ako imate zajednička ulaganja sa supružnikom ili poslovnim partnerom, sedite i iskreno ih pregledajte.

Ovu odlučnu energiju možete iskoristiti da konačno izmirite stare dugove, ali nikako ne uzimajte nove kredite. Ovaj tranzit će suštinski promeniti vaš psihološki odnos prema bogatstvu, moći i poverenju u vezi sa novcem.

Škorpija – poslovni odnosi postaju intenzivniji

Mars je vaša vladajuća planeta i prelazi u vašu sedmu kuću partnerstava. Vaši poslovni odnosi postaju mnogo intenzivniji, ali i veoma produktivni. Pregovori će biti oštri. Borite se za svoje uslove, ali očekujte da druga strana radi isto. Ugovori potpisani u ovom periodu su jaki.

Ako je neki partnerski dogovor mesecima stajao u mestu, sada imate potrebnu energiju da ga konačno završite.

Strelac – razgovori na poslu ili pregovori će vam koristiti

Vaša takmičarska oštrina se izoštrava. Mars u vašoj šestoj kući pomaže vam da lako nadmašite rivale i obavite svakodnevne zadatke sa velikom efikasnošću. Razgovori za posao, konkurentske ponude i pregovori na radnom mestu sada idu u vašu korist. Lako možete smanjiti dugove upornim, svakodnevnim radom. Vaše zdravlje takođe pozitivno reaguje na Marsovu disciplinu, pa započnite novu rutinu vežbanja ili dijetu koju ste odlagali.

Samo pazite da ne dođe do izgaranja na poslu. Mars ne zna kad bi trebalo da stane, pa zato vi morate da slušate svoje telo i priuštite sebi kvalitetan odmor.

Jarac – vaš ključ je promišljenost

Vaša sklonost ka finansijskom riziku će porasti. Mars ulazi u vašu petu kuću, koja upravlja spekulativnim ulaganjima i kreativnim radom. Odjednom ćete pronaći hrabrost da preuzmete promišljene rizike sa novcem. Dobro istražena tržišna ulaganja početkom juna imaju odlične šanse za uspeh. Ako ste kreativni profesionalac, vaš svakodnevni rad će postati mnogo isplativiji. Ključna reč je promišljenost.

Morate jasno razlikovati pametno, strpljivo ulaganje od slepog kockanja. Ne kockajte svoju ušteđevinu na impuls.

Vodolija – želite da dugoročno rešite finansije

Vaš novac ide pravo ka domu. Mars u vašoj četvrtoj kući daje vam snažnu želju da investirate u nekretnine, renoviranje doma ili novo vozilo. Ako ste planirali selidbu ili unapređenje životnog prostora, ovaj tranzit vam daje potreban podsticaj. Popravke vezane za dom mogu odjednom postati hitne, a ne opcione.

Ovaj tranzit budi duboku emotivnu želju da izgradite trajnu, sigurnu osnovu za porodicu. Ovo je odlično ako vodi ka pametnom ulaganju, ali može biti problematično ako počnete da gomilate stvari iz straha.

Ribe – ne potcenjujte sebe

Vaš finansijski rast dolazi direktno kroz vaše komunikacijske veštine. Mars u Biku donosi novac i daje vam hrabrost da konačno unovčite svoje prirodne talente. Prijavite se za honorarni posao, pregovarajte za veće honorare ili započnite dodatni posao zasnovan na onome u čemu ste dobri. Pisanje, podučavanje, konsultacije i kreiranje online sadržaja sada su veoma profitabilni za vas.

Vaša braća i sestre takođe mogu biti uključeni u vaše finansije. Ovaj tranzit posebno nagrađuje one koji su spremni da progovore o svojoj vrednosti i to potkrepe stvarnim, praktičnim veštinama. Ne potcenjujte sebe.

